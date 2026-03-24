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转会消息｜昔日PSG双星重聚？ 传夏基美渴望重返皇马

足球世界
更新时间：18:22 2026-03-24 HKT
发布时间：18:22 2026-03-24 HKT

欧洲足坛转会市场再度掀起波澜。根据西班牙著名体育传媒人拉蒙艾华利斯（Ramon Alvarez）的最新消息，现效力法甲班霸巴黎圣日耳门（Paris Saint-Germain）的球星夏基美（Achraf Hakimi），已向身边人透露渴望重返母会皇家马德里。

「用尽一切方法返回皇马」

根据西班牙传媒报道，夏基美近来开始透露自己渴望重返西甲豪门皇家马德里，「并且会用尽一切方法让这桩转会成真」。但由于夏基美与巴黎圣日耳门的合约期到2029，将会令这桩转会有一定难度。不过皇马近期与巴黎圣日耳门的关系近年改善了不少，间接令这桩转会甚嚣尘上。

现为巴黎圣日耳门主力右闸的夏基美出身于皇马青训系统，在2017年正式升上一队，担任丹尼尔卡华积（Dani Carvajal）的后备。一年后，他被外借往德甲的多蒙特两年，期间表现一鸣惊人。但在2020年，皇马为解决财政问题以约4,000万欧元将其售予国际米兰。他在国米2021年夺得意甲冠军后，随即以天价转投 PSG，并在法甲进一步磨练成攻守兼备的「世界第一右闸」。

现年27岁的夏基美由2021年加盟巴黎圣日耳门以来上阵199场，为球队攻入28球，每场平均录得超过 1.5 次关键传球，其传中准确度高达 35%，远超一般闸位球员水平。

接替卡华积并与麦巴比重聚

若这宗转会最终成事，夏基美将在马德里与其挚友基利安麦巴比（Kylian Mbappe）再度并肩作战。两人在效力 PSG 期间形影不离，不仅在球场上默契十足，私底下亦是共同进退的好兄弟。随著麦巴比已落户马德里，夏基美回归母会的动机显然更加强烈。

目前，皇马正考虑长期接替卡华积的人选，拥有「皇马血统」的夏基美最高时速曾录得 36.5 km/h，在皇马强调快速转换的战术体系中与云尼斯奥斯祖利亚 （Vinius Junior）、麦巴比组成的「速度三人组」，足以令任何防线窒息。尽管年仅 27 岁，他已拥有意甲、法甲冠军及世界杯四强经验，无疑是接替卡华积最完美的选择。

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