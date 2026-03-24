世界杯│施丹今夏接掌法国队帅印！ 传已达成口头协议 只待世界杯后官宣
更新时间：16:04 2026-03-24 HKT
发布时间：16:04 2026-03-24 HKT
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法国足坛一个「公开的秘密」，即将成真！据ESPN引述多个消息来源报导，法国足球传奇、前皇家马德里领队施丹（Zinedine Zidane），已与法国足总（FFF）达成口头协议，将会在今夏2026年世界杯结束后，接替现任领队迪甘斯（Didier Deschamps），正式成为法国国家队的新任主帅。
迪甘斯14年功勋 施丹耐心等待
迪甘斯自2012年起执教法国队，在长达14年的时间里，带领「高卢雄鸡」取得了辉煌的成就，包括赢得2018年世界杯冠军。他将在今夏世界杯后离任，早已是法国足坛人尽皆知的秘密。而施丹，这位与迪甘斯一同赢得1998年世界杯的冠军队友，一直被视为接替其帅位的不二人选。
苦等多年 终圆国家队梦
现年53岁的施丹，自2021年第二次离开皇马帅位后，便一直赋闲在家，耐心等待执教国家队的机会。据悉，他等待的时间，比他最初预期的要长。如今，他终于如愿以偿，将在今夏世界杯后，正式与法国足总签约。据报，目前双方仍在就其教练团队的规模等细节，进行最后的商讨。
法国足总主席默认：我知道是谁
法国足总主席菲利普迪亚洛（Philippe Diallo）在上周日接受法国报章《Le Figaro》访问时，首次承认他已知道迪甘斯的继任人是谁。「我知道是谁，」他当时如此回答。虽然他未有透露施丹的名字，但ESPN的消息来源证实，施丹将会是新一任的法国队领队。
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