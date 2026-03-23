英超｜ 屈坚斯入球回应落选英军 「我未放弃出战世界杯」

阿士东维拉前锋奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）在今轮英超对韦斯咸，以一个入球强势回应其落选最新一期英格兰国家队大军名单的决定。尽管对未能入选感到失望，但他赛后坦言「预料到了」，并强调自己绝不会放弃争取世界杯席位的希望。

奥尼屈坚斯入球证明实力，助维拉轻取韦斯咸。路透社

入球证实力 助维拉轻取韦斯咸

周日维拉主场以2:0击败韦斯咸的英超联赛中，屈坚斯攻入一球，帮助球队全取三分。这个入球无疑是他对英格兰领队杜曹（Thomas Tuchel）的最佳回应。在余下的赛季中，他至少还有九场比赛，去证明自己值得取得英格兰国家队出战世界杯一席位。

维拉英超联赛主场以2:0击败韦斯咸。美联社

维拉英超联赛主场以2:0击败韦斯咸。美联社

坦然面对落选 自信仍有机会

纵失使落英军最新大军名单，屈坚斯仍有信心成功争取代表英格兰出战世界杯：「每个人都想为国效力，但我预料到了（落选）。我的状态不是那么好，但我知道我能做什么。每个人都知道当我穿上英格兰球衣时，我能做什么。我有能力在一段长时间内不断入球，所以我没有把自己排除在（世界杯）之外。」

艾马利赞斗士精神：他理应入球

维拉领队艾马利（Unai Emery）赛后对爱将屈坚斯的表现赞不绝口：「他是一个斗士，今天他踢了一场精彩的比赛。太棒了。他理应入球，因为他有很多进攻动作，他与对方中坚马夫洛柏路斯（Mavropanos）战斗，并接近入球。」

艾马利鼓励屈坚斯继续前进，并专注于球会的比赛，以重拾信心和入球数据：「我们必须接受，有时候他们会入选，有时候不会。现在他必须专注于球会赛事，恢复他的信心和数据，他将会接近重返国家队。」

艾马利满意维拉表现

艾马利对球队今仗的整体表现感到非常满意，他认为球队踢出了今季在主场最好的上半场：「我很高兴球员们的回应。太棒了。我们不仅设定了赢球的挑战，还要集体恢复，并在我们的结构中感到自信和舒适，以赢得比赛。」

