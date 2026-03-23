西甲｜告别马体会！ 基沙文传投美职奥兰多城签约两年

马德里体育会的「王子」基沙文（Antoine Griezmann）即将告别欧洲球坛！据ESPN周日引述多个消息来源报导，这位法国球星已与美国职业足球大联盟球队奥兰多城达成协议，将会签下一份为期两年，并附带一年续约选项的合约。

打吡战后即赴美 料七月亮相

消息指，周日西甲马德里打吡马体会以2:3不敌皇家马德里后，基沙文已立即动身飞往奥兰多，以完成转会的最后细节。预计他将在今年七月，美职联夏季转会窗重开后，正式为新球会披甲上阵。

基沙文已与美国职业足球大联盟球队奥兰多城达成协议。法新社

基沙文已与美国职业足球大联盟球队奥兰多城达成协议。法新社

基沙文已与美国职业足球大联盟球队奥兰多城达成协议。法新社

留队战毕今季 誓争两大锦标

尽管转会已成定局，但基沙文将会继续留队，为马体会战斗至今季结束。目前，马体会仍在两条战线争逐锦标，包括在欧联八强火并巴塞隆拿，以及在西班牙国王杯决赛中，与皇家苏斯达争夺冠军。这位2018年法国世界杯冠军成员，将力争以锦标告别「床单军团」。

队史神射手 憾未获大赛锦标

基沙文目前以210个入球，稳居马体会队史射手榜首位，其地位无可取代。然而，遗憾的是，他至今仍未能在领队施蒙尼（Diego Simeone）的带领下，为球队赢得任何一项主要的冠军锦标。施蒙尼曾多次表示，无论基沙文作出任何决定，他都会予以支持。



2024年退出国家队 展开生涯新一页



这位在2024年已宣布退出法国国家队的球星，其转战美职联传闻，早在今年二月便已传出。当时有报导指他正与奥兰多城进行谈判，但他最终决定延迟转会，以完成在马体会的整个赛季。如今，随著赛季接近尾声，基沙文亦终于下定决心，远赴美国，展开其职业生涯的新一页。

