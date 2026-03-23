英超│热刺制定紧急换帅方案 或聘请前摩纳哥教头接手 见过鬼都唔怕黑

热刺在周日英超护级大战主场0:3不敌诺定咸森林后，进一步跌至17位，护级形势更加恶劣。消息指这支伦敦球会已制定紧急换帅方案，如果辞退教头杜陀(Igor Tudor)，有意聘请前摩纳哥主帅赫达(Adi Hutter)接手，领军完成余下7轮英超，但后者与杜陀一样没有英超执教经验，热刺唔过鬼都唔怕黑﹗

热刺有意聘请前摩纳哥主帅赫达接手。法新社

热刺有紧急换帅方案欲炒杜陀

连同今仗不敌森林，杜陀接手热刺后5轮英超仅得1和4负，是联赛同期取得最少分数的领队。热刺31轮累积30分，被对手森林以2分之差压过，已跌至17位，护级压力进一步扩大，余下7轮每一场都变成生死战。英国《每日电讯报》透露，热刺眼见杜陀未能领军扭转颓势，更有越踢越差的情况，已经制定了紧急换帅方案，如果在国际赛期间辞退杜陀，就会聘请前法甲摩纳哥主帅赫达接手。

杜陀要揾定下份工了。法新社

赫达同样无英超经验

奥地利籍的赫达球员和教练生涯从未在英超度过，去年10月因成绩差被摩纳哥辞退后，一直等待新聘约，如今得到热刺招手。热刺如果真的聘请他，可说是重蹈覆辙，皆因他们在2月中请来同样无英超经验、但擅长救火的杜陀，可是未能达到预期效果，现时又再揾未试过于英格兰球坛落班的赫达，恐怕又是另一次赌博式决定。