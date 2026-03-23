英超│热刺又输刷百年耻辱纪录 杜陀5轮得1分同期最差 因一事无出席记者会

热刺在周日英超护级大战惨败，主场0:3不敌诺定咸森林，被后者压过跌落17位。这支伦敦球会已连续13场英超不胜，是队史自1935年以来首次于顶级联赛接连13轮都赢唔到。而主帅杜陀接手后5场英超仅得1分，是同期取分最少的英超教头，他赛后更因为家事未能出席记者会，据报是有家人离世，受到双重打击。

热刺连续13轮英超不胜，李察利臣都无表情。法新社

热刺连续13轮英超不胜，神情失望。法新社

热刺连续13轮英超不胜，神情失望。法新社

连续13轮英超不胜

赛前排16位的热刺对紧随其后的森林，上演护级6分波。然而主队未能延续过去2场各赛事1胜1和的走势，被客军前锋伊戈捷西斯、基比斯韦特和艾禾尼尔各入一球，净吞3蛋而回。热刺31轮累积30分跌落17位，被森林以2分之差反压，他们更追平队史联赛同期最低积分，球队于1914至15球季同样于31轮后得30分。而他们于英超已连续13轮不胜，是101年以来首度接连13场顶级联赛都赢唔到，连创耻辱性纪录。

热刺周日英超护级大战主场0:3不敌诺定咸森林。法新社

杜陀因家事缺席赛后记者会。法新社

杜陀因家事缺席赛后记者会

而杜陀本人接手热刺后，5轮英超仅得1和4负，是同期取得最少分数的教头。他在赛后更因为家事而缺席记者会，媒体指他有家人离世，受到双重打击，代替他出席记招的助教般奴沙陀解释：「这是他的家庭问题，显然对他来说是艰难时刻。我们只能尽力支持他。」沙陀再指球队的问题出在细节上，一些小错误被对手捉住面失守，「作为教练，我们的职责就是不停帮助球员，之后要减少失误，减少失球。」