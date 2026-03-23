英联杯│哥迪奥拿曼城第19冠 阿迪达温布莱首败 师传战术部署完胜徒弟

周日英格兰联赛杯决赛上演师徙对决，师传哥迪奥拿带领曼城以2:0击败由徙弟阿迪达领衔的阿仙奴。哥帅取得入主蓝月以来第19个冠军，并令阿迪达于球员和教练生涯首度于温布莱球场落败。而今场亦见证两师徙的高低，哥迪奥拿战术部署成功，成功围堵枪手中后场，令其中后场核心苏比文迪无法组织，阿迪达将防线越缩越后，连反击机会都欠奉，下半场完全挨打。

师传哥迪奥拿带领曼城以2:0击败由徙弟阿迪达领衔的阿仙奴。路透社

周日英格兰联赛杯决赛上演师徙对决。路透社

阿仙奴缩后防线被围攻

今场上半场初段，阿仙奴一度压制曼城取得优势，可是之后由主动变成被动，失去控制力。曼城领队哥迪奥拿换边后加强前场压逼，将4231阵式变成424，目的是封锁枪手防线与中场核心苏比文迪的传球路线，后者未能接球无法组织，形成围堵枪手之势，后者领队阿迪达逐决定进一步收缩防线，令形势更被动，未能突破曼城的包围，在挨打下被蓝月左闸尼高奥莱利4分钟内连入两球，最终输0:2。

阿仙奴缩后防线被围攻。路透社

阿仙奴一度压制曼城取得优势，可是之后由主动变成被动，失去控制力。路透社

哥迪奥拿夺入主曼城后第19冠

哥帅取得入主曼城以来第19个冠军，当中包括5夺联赛杯锦标，首历来首位5次赢得英联杯冠军的教头，名留青史。反观阿迪达之前球员和教练生涯8次于温布莱球场出战，录得全胜佳绩，今仗因为战术保守和没有针对性部署而录得在温布莱首败，同时令球队连续4次于联赛杯决赛失利，所有比赛锦标荒已长达6年。

哥迪奥拿夺入主曼城后第19冠。路透社

名将批评阿迪达太保守

师传今场完胜徙弟，前阿仙奴射手伊恩胡礼直言曼城的逼抢非常成功，苏比文迪无法拿球，未能让球队运转起来，直言对球队演出失望。昔日枪手中坚厄逊大赞哥迪奥拿的部署，前曼城守将米卡李察士更一针见血：「阿仙奴头20分钟做得不曾，知道自己要做甚么，但之后将防线压后非常后，就像之前几周一样。这令曼城从容控球，建立信心，阿仙奴无法出球。」

哥帅：曼城下半场发挥极致

阿迪达赛后坦言输波非常难过，难以接受，但并不承认战术有错：「我们在上半场有非常好的时刻，是表现更好的一方，创造到今场最好的机会。下半场我们在初后面对压逼是的确通到一些问题，并意外地失球，对方成功把握到机会。」相反哥迪奥拿就满意道：「下半场球队发表到极致，踢出我们该有的比赛方式。阿仙奴是目前欧洲最强的球队，能击败他们，就证明了球队的实力，很开心10年内5夺英联杯。」