英超｜纽卡素主帅艾迪贺维一力承担责任 接受球迷的嘘声

纽卡素周六英超东北打吡主场出击，在领先一球的大好形势下以1:2反负给宿敌新特兰，争夺前五的希望亦随之破灭。完场后，主场球迷报以震耳欲聋的嘘声，领队艾迪贺维（Eddie Howe）赛后坦然面对球迷的愤怒，直言自己罪有应得，并将所有责任一力承担。

领队艾迪贺维赛后直言自己罪有应得。路透社

纽卡素领先一球的大好形势下以1:2反负给宿敌新特兰。路透社

一周内两遭重创 承认表现令人失望



对于纽卡素而言，过去一周可谓苦不堪言。他们才刚在欧联赛场上，作客以2:7惨负巴塞隆拿；回到联赛又在主场球迷面前，输掉了这场关乎面子的打吡大战。赛后，面对主场球迷的怒火，艾迪贺维没有丝毫回避。他说：「你永远不想经历这种事，但作为领袖，我的第一反应就是挺身而出，去承受它。我理解这些批评，也预料到会这样，我对此没有任何意见。」



艾帅续说：「我对我的工作充满承诺，但我对今天以及过去一周的表现感到失望。对巴塞隆拿的比赛非常艰难，今天甚至更艰难。就像我对宾福特那场比赛后所说的，我总是将责任归咎于自己，我不会将其转移到任何地方，我当然也不会将其转移到我的球员身上。我会用我的最后一口气去捍卫我的球员。」

纽卡素领先一球的大好形势下以1:2反负给宿敌新特兰。路透社

体谅球迷痛苦 强调会卷土重来



今季被新特兰「双杀」后，喜鹊在积分榜上已被这个东北宿敌反超。艾迪贺维坦言：「最令我感到痛苦的，是辜负了球迷的期望。这非常、非常痛苦。最重要的是，这对我们的球迷来说是痛苦的，他们是我现在最关心的人。我几乎没有任何借口可用，我也不想走那条路。一旦你表现不佳，而且你知道这场比赛的重要性，却没有交出应有的表现，你就会预料到会受到批评，你也明白为什么。所以，我理解比赛结束时的反应。我们今天没有做好我们的工作，我们对自己感到极度失望。我们必须承受它，我们唯一能做的，就是努力从中变得更强大。」



否认球员不重视打吡



对于外界质疑其麾下球员，不如对手般重视这场打吡大战，艾迪贺维驳斥道：「我可以向你保证，我们对待这场比赛的准备，与我们今季任何一场比赛一样认真。我们明白我们在这两场（对新特兰的）比赛中没有交出应有的表现，我对此负全部责任，并承受所有批评。」