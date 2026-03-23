西甲｜祸不单行！阿诺特刚落选英军 又因迟到马德里打吡失正选

皇家马德里后卫阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold）近期的日子，可谓相当不好过。据西班牙传媒报导，这位英格兰守将因在最近一次训练中迟到，在周日的马德里打吡大战中，被领队「惩罚性」地剔出正选阵容。祸不单行的是，他才刚在数天前，落选了最新一期的英格兰国家队35人集训名单，其世界杯之梦，恐怕已提前幻灭。

有传因迟到而被领队「惩罚性」地剔出正选阵容的阿诺特。法新社

打吡大战沦后备 传因训练迟到

在周日皇马主场以3:2险胜马德里体育会的打吡大战中，阿诺特意外地被排除在正选十一人之外，其右闸位置由丹尼尔卡华积（Dani Carvajal）顶替。他最终在比赛的最后15分钟，才以后备身份上阵。

据《The Athletic》报导，阿诺特之所以失落正选，是因为他在最近的一次球队训练中迟到，触犯了队规，因而受到领队的处分。

马德里打吡大战皇马主场以3:2险胜马德里体育会。新华社

皇马生涯起伏不定

阿诺特自去年夏天以自由身从母会利物浦加盟皇马后，其在「银河舰队」的生涯可谓起伏不定。季初，他因伤病及适应问题，一度未能站稳阵脚。近数周他的状态有所回升，并在欧联淘汰曼城的比赛中，扮演了关键角色。岂料，一次迟到，又令他再次陷入困境。至今，他已为皇马在各项赛事中上阵21次，其中14次为正选。

英格兰领队杜曹上周五公布集训名单中并没有阿诺特的名字。路透社

落选英军出战世界杯机会微



在球会失意，在国家队的前景亦同样黯淡。英格兰领队杜曹（Thomas Tuchel）在上周五公布的35人集训名单中，并没有阿诺特的名字。杜曹解释，这是一个「竞技决定」，他选择了利夫拿文度（Tino Livramento）、昆沙（Jarell Quansah）及史宾斯（Djed Spence）作为其右闸的选择。在英格兰常规正选右闸列斯占士（Reece James）目前有伤在身的情况下，阿诺特仍未能入选，意味著他参加本届世界杯的机会，已是微乎其微。

