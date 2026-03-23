Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇家马德里3：2马德里体育会 续落后巴塞隆拿4分

足球世界
更新时间：06:57 2026-03-23 HKT
发布时间：06:57 2026-03-23 HKT

西甲今晨上演马德里打吡大战，皇家马德里虽然于77分钟有华维迪领红被逐踢少个，但「银河舰队」最终于主场仍以3：2击败马德里体育会，赛后继续落后榜首的巴塞隆拿4分。

今场先开纪录的是马体会，22分钟一次左路传中，有前柱队友掩护下，卢卡文无人看管近门射入，助客军领先1：0完上半场。换边后的战情较为精彩，先是52分钟，皇马的巴谦戴亚斯于禁区内被侵犯获得12码，极刑由云尼斯奥斯祖利亚操刀射入，皇马扳平1：1。

巴谦戴亚斯博得12码。美联社
巴谦戴亚斯博得12码。美联社
华维迪有士哥，但之后因一次犯规被逐。美联社
华维迪有士哥，但之后因一次犯规被逐。美联社
卢卡文为马体会打开纪录。美联社
卢卡文为马体会打开纪录。美联社

云尼斯奥斯梅开二度

3分钟后，华维迪于前场逼迫成功，逼甩马体会控球并随即于禁区内起脚破网，助皇马反超前2：1。66分钟，马体会凭一记世界波扳平2：2，拿侯尔摩连拿于禁区外劲射，皮球直飞死角入网。但72分钟，云尼斯奥斯于左路推大位起右脚破网，个人梅开二度，为皇马射成3：2。皇马于77分钟踢少个，华维迪从后踢中对手，被直接罚红牌离场。马体会及后有艾华利斯起脚射中柱，无缘在有人数优势下扳平。最终皇马以3：2击败马体会。

巴塞1：0华历简奴

同日榜首的巴塞隆拿主场以1：0小胜华历简奴，赛后巴塞以24胜1和4负得73分续排榜首，次席的皇马落后4分，他们的战绩为22胜3和4负得69分。马体会则以17胜6和6负得57分，排在第4位。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
21小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
15小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
18小时前
英联赛杯｜阿仙奴四冠王梦碎 曼城派两蛋封王。法新社
英联赛杯｜阿仙奴四冠王梦碎 曼城派两蛋封王
足球世界
5小时前
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
11小时前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
9小时前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
16小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
17小时前
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
13小时前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT