西甲今晨上演马德里打吡大战，皇家马德里虽然于77分钟有华维迪领红被逐踢少个，但「银河舰队」最终于主场仍以3：2击败马德里体育会，赛后继续落后榜首的巴塞隆拿4分。

今场先开纪录的是马体会，22分钟一次左路传中，有前柱队友掩护下，卢卡文无人看管近门射入，助客军领先1：0完上半场。换边后的战情较为精彩，先是52分钟，皇马的巴谦戴亚斯于禁区内被侵犯获得12码，极刑由云尼斯奥斯祖利亚操刀射入，皇马扳平1：1。

巴谦戴亚斯博得12码。美联社

华维迪有士哥，但之后因一次犯规被逐。美联社

卢卡文为马体会打开纪录。美联社

云尼斯奥斯梅开二度

3分钟后，华维迪于前场逼迫成功，逼甩马体会控球并随即于禁区内起脚破网，助皇马反超前2：1。66分钟，马体会凭一记世界波扳平2：2，拿侯尔摩连拿于禁区外劲射，皮球直飞死角入网。但72分钟，云尼斯奥斯于左路推大位起右脚破网，个人梅开二度，为皇马射成3：2。皇马于77分钟踢少个，华维迪从后踢中对手，被直接罚红牌离场。马体会及后有艾华利斯起脚射中柱，无缘在有人数优势下扳平。最终皇马以3：2击败马体会。

巴塞1：0华历简奴

同日榜首的巴塞隆拿主场以1：0小胜华历简奴，赛后巴塞以24胜1和4负得73分续排榜首，次席的皇马落后4分，他们的战绩为22胜3和4负得69分。马体会则以17胜6和6负得57分，排在第4位。