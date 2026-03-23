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英联赛杯｜阿仙奴四冠王梦碎 曼城派两蛋封王

足球世界
更新时间：02:24 2026-03-23 HKT
发布时间：02:24 2026-03-23 HKT

阿仙奴今季四冠王梦碎！阿仙奴与曼城于温布莱球场合演英格兰联赛杯决赛，「兵工厂」有门将阿列沙巴拿卡失误下先失守，最终以0：2落败，曼城成为今季联赛杯冠军得主。阿仙奴失去联赛杯冠军后，尚余英超、欧联和足总杯3条战线。

查福特三连扑保不失

阿仙奴今仗有伊比尔治伊斯缺阵，以夏维斯担正攻坚，防线则以阿列沙巴拿卡把关。曼城则有鲁宾戴亚斯缺阵，以尼敦艾基镇守中路。

上半场7分钟阿仙奴有黄金机会，但曼城门将查福特三连扑为球队力保不失，他先出迎封走夏维斯的单刀射门，之后沙卡两次补射再次被查福特救出。进入上半场中段开始，曼城开始控制控球，但未能制造太多具威胁埋门。直到上半场45分钟，施美安右路落底线传中，夏兰特力抗敌卫下近门顶高。两军半场互交白卷。

奥莱利梅开二度。美联社
奥莱利梅开二度。美联社
阿列沙巴拿卡失误致失球。美联社
阿列沙巴拿卡失误致失球。美联社
奥莱利成为曼城夺冠功臣。美联社
奥莱利成为曼城夺冠功臣。美联社

阿列沙巴拿卡犯错致失球

换边后曼城控制战局，50分钟阿仙奴后防出现险象，阿列沙巴拿卡面对曼城长传，走出禁区外欲解围，但未能解围之余，差点被谢利美杜古抢去皮球；阿列沙巴拿卡最后犯规被罚黄牌。「蓝月」到60分钟终于打破缺口，一次右路传中，阿列沙巴拿卡本可双手接实但「牛油手」，皮球向后漏，尼高奥莱利冲前顶入。

奥莱利梅开二度

64分钟，曼城拉开比数，一次右路配合后，马菲奥斯纽尼斯传中，再次是奥莱利的头槌破网，曼城领先至2：0。阿仙奴于78分钟有一次具威胁埋门，后备落场的卡拉费奥利于左路射门中柱弹出。88分钟，阿仙奴一次右路传中，加比尔捷西斯头槌攻门中楣。曼城最终以2：0击败阿仙奴封王，阿仙奴则四冠王梦碎。

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