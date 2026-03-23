英超｜热刺护级关键战斗森林吞3蛋 跌落第17位

热刺在护级关键战落败！这支英超豪门于昨晚迎战赛前排第17位的诺定咸森林，以0：3落败。赛后热刺跌落第17位，距离降班区、第18位的韦斯咸只差1分。

贵为「Big 6」之一的热刺，今季在英超苦苦挣扎。周中欧联虽然两回合计不敌马德里体育会出局，但次回合取胜仍是杜陀接手以来第一场胜仗。以为士气开始打起，结果周末回到英超，经历更沉重的打击。

今场护级大战，诺定咸森林于上半场45分钟，凭一次左路角球打开纪录，接应的伊戈捷西斯头槌破门，为客军顶成1：0返回更衣室。热刺于62分钟再失一球， 森林的赫臣奥杜尔于左路传中，中路的基比斯韦特无人看管下起脚，热刺门将维卡里奥扑到照入。

热刺0：3诺定咸森林。美联社

杜陀上任后，热刺的战绩没有起色。美联社

森林取得护级重要3分。美联社

热刺在护级关键战落败。美联社

大概70分钟开始，电视直播画面已捕捉到有热刺球迷开始离场。森林于87分钟奠定今场胜局，阿旺尼接应左路传中入楔攻门，为球队将比数改写成3：0。热刺在最后阶段尝试反扑，但苏兰基89分钟射门被森林门将素斯救出，之后的角球攻势再次被化解。热刺主场此时开始变得空荡荡，最终球赛在一片嘘声中完场，热刺以0：3大败。

韦斯咸不敌维拉

同日另一场，另一护级对手韦斯咸，则作客以0：2不敌阿士东维拉。赛后热刺以7胜9和15负得30分跌落第17位，仅领先同样输波、在降班区第18位的韦斯咸1分；两军在最后7轮不会直接对垒。诺定咸森林则以8胜8和15负得32分，升上第16位。

热刺最后7轮赛程

4月12日：客vs新特兰

4月19日：主vs白礼顿

4月25日：客vs狼队

5月2日：客vs阿士东维拉

5月9日：主vs列斯联

5月17日：客vs车路士

5月24日：主vs爱华顿