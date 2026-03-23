女足｜ 安娜马「世界最美足球员」再掀热话！高域纽约夜蒲照粉丝暴动式留言

被誉为「世界最美足球员」的克罗地亚国脚安娜马高域（Ana Maria Markovic），近日再次以其惊人美貌，在社交媒体上掀起热话。这位现效力于美国球队布鲁克林FC的美女球星，分享了数张在纽约与闺密夜蒲的照片，其魅力再次令一众粉丝为之倾倒。

纽约夜生活 粉丝赞「女神」

现年26岁的安娜，凭借其出众的外貌和精湛的球技，在社交媒体上坐拥超过280万粉丝。近日，她在Instagram上分享了数张与好友在纽约享受闺密之夜「Girls night」的照片。照片中，她神采飞扬，笑容甜美，再次展现其女神风采。

留言区「暴动」 赞美不绝

这辑照片一出，随即引来大批粉丝涌入留言区「朝圣」。赞美之声此起彼落，「女神！」、「哗！」、「公主」、「太棒了」、「美丽」等留言，瞬间「洗版」。可见这位「世界最美足球员」的魅力，实在是没法挡。

球技与美貌并重

安娜的足球生涯始于2017年，当时她效力于瑞士球队苏黎世。其后，她转投另一支瑞士劲旅草蜢，并一直效力至2024年。在转战美国之前，她亦曾短暂效力过葡萄牙的布拉加及达迈恩斯。作为克罗地亚国家队的一员，安娜证明了自己是美貌与实力兼备的球员，并非单纯的「花瓶」。