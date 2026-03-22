足球｜区伟伦羡慕更多人入场睇港队 并指外流可令球员有更多机会被认识

周日区伟伦、李建和等港足名宿现身Adidas在Complex Con举办的3人足球表演赛，区伟伦赛后受访直认羡慕现在有更多人愿意入场，但他也认为证明了香港其实也有很多人看港足，他也指现在球员有更多机会外闯发展，对港队亦有帮助。

周日区伟伦（右二）、李建和（左二）等港足名宿现身Adidas在Complex Con举办的3人足球表演赛。摄影：魏国谦

表演赛由名宿队(右起：陈子龙、罗继华、李建和、区伟伦、陈伟豪）对现役队(左起：高铭浩、钟乐安、孙铭谦、周缘德、李小恒）。摄影：魏国谦

区伟伦赛后也表示很高兴收到Adidas的邀请可以和后辈们一起玩，他也提到现在时代不同了，有更多赛事直播，令到球员们可以被更加多人看见，而被问到近1、2年港队受到更多关注会否感到羡慕时，区伟伦则坦言会羡慕有更多人入场看球：「羡慕系有咁多人入场睇啊嘛，𠮶2场波都爆棚，成5万人睇波㖞。」他提到过往过队对外队如皇马、曼联等才有机会坐满，反而国际赛关注度更少，但他也提到这样也证明了香港有很多愿意入场观赛：「香港对新加坡都4、5万，即系其实香港都多人睇波，亦都希望港队可以继续加油。」

区伟伦指羡慕现在更多人入场睇波。摄影：魏国谦

区伟伦被问到近年愈来愈多球员北上发展有什么看法时，他则指以前的香港球员虽然有不俗的能力，但当年亦未受到太多关注，因此外流的机会很少，而他认为现在的球员有更多机会可以外流，而更多的亮相机会令球员被更多人认识，对香港队亦有帮助：「起码有更多人认识到你，即系有香港球员可以走上上面踢波啊嘛，有好几个可以喺上面踢咁可以俾人认识到，唔会话得一个半个，咁所以对球员们都比较好，多啲球员出嚟都对港队有帮助。」

记者/摄影：魏国谦