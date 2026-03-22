Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜区伟伦羡慕更多人入场睇港队 并指外流可令球员有更多机会被认识

足球世界
更新时间：20:30 2026-03-22 HKT
发布时间：20:30 2026-03-22 HKT

周日区伟伦、李建和等港足名宿现身Adidas在Complex Con举办的3人足球表演赛，区伟伦赛后受访直认羡慕现在有更多人愿意入场，但他也认为证明了香港其实也有很多人看港足，他也指现在球员有更多机会外闯发展，对港队亦有帮助。

周日区伟伦（右二）、李建和（左二）等港足名宿现身Adidas在Complex Con举办的3人足球表演赛。摄影：魏国谦
周日区伟伦（右二）、李建和（左二）等港足名宿现身Adidas在Complex Con举办的3人足球表演赛。摄影：魏国谦
表演赛由名宿队(右起：陈子龙、罗继华、李建和、区伟伦、陈伟豪）对现役队(左起：高铭浩、钟乐安、孙铭谦、周缘德、李小恒）。摄影：魏国谦
表演赛由名宿队(右起：陈子龙、罗继华、李建和、区伟伦、陈伟豪）对现役队(左起：高铭浩、钟乐安、孙铭谦、周缘德、李小恒）。摄影：魏国谦

区伟伦赛后也表示很高兴收到Adidas的邀请可以和后辈们一起玩，他也提到现在时代不同了，有更多赛事直播，令到球员们可以被更加多人看见，而被问到近1、2年港队受到更多关注会否感到羡慕时，区伟伦则坦言会羡慕有更多人入场看球：「羡慕系有咁多人入场睇啊嘛，𠮶2场波都爆棚，成5万人睇波㖞。」他提到过往过队对外队如皇马、曼联等才有机会坐满，反而国际赛关注度更少，但他也提到这样也证明了香港有很多愿意入场观赛：「香港对新加坡都4、5万，即系其实香港都多人睇波，亦都希望港队可以继续加油。」

区伟伦指羡慕现在更多人入场睇波。摄影：魏国谦
区伟伦指羡慕现在更多人入场睇波。摄影：魏国谦

区伟伦被问到近年愈来愈多球员北上发展有什么看法时，他则指以前的香港球员虽然有不俗的能力，但当年亦未受到太多关注，因此外流的机会很少，而他认为现在的球员有更多机会可以外流，而更多的亮相机会令球员被更多人认识，对香港队亦有帮助：「起码有更多人认识到你，即系有香港球员可以走上上面踢波啊嘛，有好几个可以喺上面踢咁可以俾人认识到，唔会话得一个半个，咁所以对球员们都比较好，多啲球员出嚟都对港队有帮助。」

 

记者/摄影：魏国谦

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
11小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
8小时前
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟曾拍《爱回家》将娶许倚榕 父为太平绅士母曾任职教育局
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟曾拍《爱回家》将娶许倚榕 父为太平绅士母曾任职教育局
影视圈
9小时前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
5小时前
传山西有男子被割下体陈尸街头。
00:31
传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头
即时中国
10小时前
天气︱准备转季！天文台料周三起日间炎热 多区冲破30度
00:48
天气︱准备转季！天文台料周三起日间炎热 多区冲破30度
社会
8小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
4小时前
泄露年龄秘密系列？ 网民盘点几代香港人热门名字 爆笑推测：邓梓峰系00后｜Juicy叮
泄露年龄秘密系列？ 网民盘点几代香港人热门名字 爆笑推测：邓梓峰系00后｜Juicy叮
时事热话
5小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
2小时前