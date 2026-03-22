英超｜格连活特望转战意甲 传情定祖云达斯 曼联随时「渔人得利」

前曼联前锋格连活特（Mason Greenwood）的下一站，很可能将会是意大利！据英国传媒报导，这位现效力于法甲球会马赛的英格兰前锋，计划在今个夏天离开球队，转战意甲，而「老妇人」祖云达斯，据悉已成为其头号心仪新东家。若这宗交易最终成事，其旧东家曼联将有望从中「渔人得利」，获得一笔可观的转会费分成。

格连活特望转战意甲。法新社

心系意甲 盼离马赛



现年24岁的格连活特，在马赛度过了两个赛季后，似乎已萌生去意。有消息人士透露：「格连活特在马赛过得并不开心，他一心想转会到意大利，因为他知道自己仍然无法重返英超。」

前曼联前锋格连活特有意从马赛转战意甲。法新社

曼联拥分成条款 静观其变



对于财政紧绌的曼联而言，格连活特的潜在转会，无疑是一个好消息。根据当初的转会协议，曼联将会在格连活特未来的任何转会中，获得一定比例的分成。然而，格连活特本人却担心，正是这个条款，可能会令其转会受阻，因为马赛方面很可能会因此抬高转会费要价。



祖云达斯积极重建 传密斟鲁迪加



近年战绩下滑的祖云达斯，正积极寻求重建，希望能在下季重拾意甲冠军的竞争力。除了格连活特，他们亦被传正与皇家马德里中坚、德国国脚鲁迪加（Antonio Rudiger）进行秘密谈判。

现年33岁的鲁迪加，与皇马的续约谈判陷入僵局，其在西班牙的长远未来充满变数，令多家欧洲顶级球会虎视眈眈。据悉，祖云达斯已向这位前车路士球星的团队，开出了一份为期两年的丰厚合约，而鲁迪加本人亦正认真考虑重返意甲的可能性。若能同时签下格连活特及鲁迪加，祖云达斯的实力无疑将会得到极大提升。