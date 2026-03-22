Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜格连活特望转战意甲 传情定祖云达斯 曼联随时「渔人得利」

足球世界
更新时间：20:09 2026-03-22 HKT
发布时间：20:09 2026-03-22 HKT

前曼联前锋格连活特（Mason Greenwood）的下一站，很可能将会是意大利！据英国传媒报导，这位现效力于法甲球会马赛的英格兰前锋，计划在今个夏天离开球队，转战意甲，而「老妇人」祖云达斯，据悉已成为其头号心仪新东家。若这宗交易最终成事，其旧东家曼联将有望从中「渔人得利」，获得一笔可观的转会费分成。

格连活特望转战意甲。法新社
格连活特望转战意甲。法新社

心系意甲 盼离马赛


现年24岁的格连活特，在马赛度过了两个赛季后，似乎已萌生去意。有消息人士透露：「格连活特在马赛过得并不开心，他一心想转会到意大利，因为他知道自己仍然无法重返英超。」

前曼联前锋格连活特有意从马赛转战意甲。法新社
前曼联前锋格连活特有意从马赛转战意甲。法新社

曼联拥分成条款 静观其变


对于财政紧绌的曼联而言，格连活特的潜在转会，无疑是一个好消息。根据当初的转会协议，曼联将会在格连活特未来的任何转会中，获得一定比例的分成。然而，格连活特本人却担心，正是这个条款，可能会令其转会受阻，因为马赛方面很可能会因此抬高转会费要价。


祖云达斯积极重建 传密斟鲁迪加


近年战绩下滑的祖云达斯，正积极寻求重建，希望能在下季重拾意甲冠军的竞争力。除了格连活特，他们亦被传正与皇家马德里中坚、德国国脚鲁迪加（Antonio Rudiger）进行秘密谈判。
现年33岁的鲁迪加，与皇马的续约谈判陷入僵局，其在西班牙的长远未来充满变数，令多家欧洲顶级球会虎视眈眈。据悉，祖云达斯已向这位前车路士球星的团队，开出了一份为期两年的丰厚合约，而鲁迪加本人亦正认真考虑重返意甲的可能性。若能同时签下格连活特及鲁迪加，祖云达斯的实力无疑将会得到极大提升。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
11小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
8小时前
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟曾拍《爱回家》将娶许倚榕 父为太平绅士母曾任职教育局
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟曾拍《爱回家》将娶许倚榕 父为太平绅士母曾任职教育局
影视圈
9小时前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
5小时前
传山西有男子被割下体陈尸街头。
00:31
传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头
即时中国
10小时前
天气︱准备转季！天文台料周三起日间炎热 多区冲破30度
00:48
天气︱准备转季！天文台料周三起日间炎热 多区冲破30度
社会
8小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
4小时前
泄露年龄秘密系列？ 网民盘点几代香港人热门名字 爆笑推测：邓梓峰系00后｜Juicy叮
泄露年龄秘密系列？ 网民盘点几代香港人热门名字 爆笑推测：邓梓峰系00后｜Juicy叮
时事热话
5小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
2小时前