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德甲｜哈利卡尼入第31球 拜仁慕尼黑4：0柏林联

足球世界
更新时间：08:05 2026-03-22 HKT
发布时间：08:05 2026-03-22 HKT

哈利卡尼入球停不了。今晨拜仁慕尼黑于德甲主场迎战柏林联，卡尼再有1球士哥，最终球队以4：0破敌。卡尼今季德甲今第31球，距离平罗拔利云度夫斯基的入球王纪录差10球；卡尼尚余7场的时间，让他创造历史。

哈利卡尼入今季个人德甲第31球。美联社
哈利卡尼入今季个人德甲第31球。美联社
奥利斯为拜仁打开纪录。美联社
奥利斯为拜仁打开纪录。美联社
卡尼尚有7场时间，让他打破罗拔利云度夫斯基的德甲入球王纪录。美联社
卡尼尚有7场时间，让他打破罗拔利云度夫斯基的德甲入球王纪录。美联社

拜仁今仗于上半场未段连入两球，先是米高奥利斯于43分钟在右路推大位起左脚破网，为主队打开纪录。上半场补时1分钟，拜仁一记右路传中，柏林联门将出迎打手锤不果，尾柱的基拿比无人看管下射入。拜仁半场领先2：0。

再入11球即破罗拔仔纪录

换边后，卡尼于49分钟取得「士哥」，他在两名守将夹击下起脚，烫入远柱，为拜仁改写纪录至3：0之余，其今季个人在德甲的入球纪录亦累计至31球。德甲史上入球王的纪录保持者是利云度夫斯基，这名波兰射手于2020/21球季创出单季41球的惊人纪录。卡尼若要打破纪录，必须于余下7场轰入11球。

拜仁及后有基拿比于67分钟再入1球，个人梅开二度，助球队最终以4：0轻取柏林联。拜仁赛后以22胜4和1负得70分，继续高踞德甲榜首，领先次席的多蒙特9分。柏林联则以8胜7和12负得31分，排在第10位。

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