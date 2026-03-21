港超联｜阿祖安一传一射 杰志2:1反胜东方豪取12连胜

「中银人寿香港超级联赛」周六（21日）于将军澳运动场爆发重头戏，榜首杰志摆下擂台阵迎战宿敌东方，合演本周焦点「双蓝会」。在这场充满张力的激战中，主队杰志虽在半场先失一球，但下半场凭借后备奇兵阿祖安交出一入球一助攻，联同利安度的建功，最终以2:1反胜东方，将联赛连胜走势改写至12场。

杰志2:1反胜东方豪取12连胜。杰志官方IG相

利安度挑射为杰志扳平比分。杰志官方IG相

阿祖安单刀破网助杰志2:1反胜东方。杰志官方IG相

利安度挑射为杰志扳平比分。杰志官方IG相

大久保优食诈胡 东方半场领先

甫开赛杰志即采取主动，开赛仅两分钟，郑展龙右路传中，利安度回后予伊拿拉文迪杀入禁区劲射，惟被东方门将卡沙路神勇扑出。战至12分钟发生惊险一幕，陈俊乐冲门时不慎撞伤卡沙路头部，后者需即场接受包扎后继续作赛。

站稳阵脚的东方于21分钟率先打破缺口，姚浩明传入禁区，马高斯快主队门将庞焯熙一步铲传，助攻大久保优门前撞射入网，客军领先1:0。两分钟后，马高斯开出罚球，大久保优窝利抽射破网，惟旁证举旗指这位日籍射手越位在先，食了一记「诈胡」，东方半场维持一球优势。

阿祖安后备奠胜 杰志逆境反弹

换边后杰志主帅果断变阵，换入阿祖安及甘智健力图收复失地。53分钟，明加索夫接应利安度后路妙传第一时间施射斜出；3分钟后郑展龙传中，肯迪于小禁区撞射亦无功而还。

狂攻之下的杰志终于62分钟扳平，阿祖安送出精准过头波，利安度心领神会挑射破网追成1:1。得势不饶人的杰志于78分钟奠定胜局，伊拿拉文迪前场成功反抢林衍廷脚下球后送出致命直线，阿祖安单刀冷静射破卡沙路十指关。最终杰志以2:1反胜东方全取3分，延续联赛12连胜强势。