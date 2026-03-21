英超｜曼联作客2:2和般尼茅夫 卡域克轰球证执法「双标」

英超周六（21日）凌晨上演激战，曼联作客般尼茅夫在领先两度的情况下，最终因一记极具争议的「红牌兼12码」极刑，被主队逼和2:2。赛后曼联领队卡域克及队长般奴费南迪斯均公开炮轰球证艾治维执法尺度「双重标准」，令红魔鬼无辜痛失2分。

般奴操刀先开纪录 迪亚路禁区遇袭遭无视

曼联今仗反客为主，开赛初段已创造多次黄金机会，惟般尼茅夫门将迪祖积柏杜域表现神勇，接连化解阿密特迪亚路、根夏及般奴费南迪斯的劲射。战至61分钟，根夏禁区内搏得12码，般奴费南迪斯冷静主射入网，取得个人职业生涯第70个英超入球，为曼联先拔头筹。

曼联作客2:2和般尼茅夫。路透社

曼联作客2:2和般尼茅夫。路透社

比赛转捩点出现在67分钟，曼联翼锋阿密特迪亚路于禁区内遭对手阿祖安杜法特明显推跌，惟球证艾治维未有吹罚。般尼茅夫随即发动反击，由基士堤射入扳平1:1。虽然其后曼联凭般奴费南迪斯开出角球，逼使般茅中坚占士希尔「摆乌龙」再度领先2:1，但争议判决却为后来的赛果埋下伏线。

马古尼极刑领红 曼联领先变和局

战至78分钟，球证艾治维的执法尺度再度引起骚乱。般茅前锋艾云尼臣突破禁区被哈利马古尼撞跌，其动作与早前迪亚路被推跌如出一辙，惟艾治维今次不但判罚12码，更以马古尼破坏明显入球机会为由，直接出示红牌将其赶出场。般尼茅夫由高洛比操刀射成2:2完场。

赛后曼联领队卡域克怒不可遏，直言无法理解执法水平：「两队犯规动作完全一样，却有两套标准，这实在令人费解。」队长般奴亦批评VAR未有介入纠正冤案。目前曼联以55分续排联赛榜第3位，领先少踢一场的阿士东维拉4分；般尼茅夫则以42分位列第10。