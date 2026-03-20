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英超│曼联今晚对般尼茅夫 B费争取破助攻纪录 往绩数据利好

足球世界
更新时间：20:47 2026-03-20 HKT
发布时间：20:47 2026-03-20 HKT

今晚英超独脚戏，曼联作客般尼茅夫。客军队长般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)除了希望率队赢波，进一步巩固第3名向欧联席位进发外，自己亦希望打破英超单季助攻纪录，只差5次就改写历史的他，过去对般尼茅夫都有好表现，包括首循环交手收录1入球1助攻，今仗矢志改写助攻数字。(Now621、611台周六凌晨4:00直播)

B费差5次破英超单季助攻纪录

B费在上轮英超主场3:1击败阿士东维拉时，交出2次助攻，连续3轮联赛都有助攻进帐，本季英超上阵27次共有16次助攻，打破队史单季英超助攻纪录。放眼整个英超，单季最多助攻纪录由昔日阿仙奴巨星亨利，以及前曼城中场奇云迪布尼共同保持，两人分别于2002至03球季和2019至20球季录得20次助攻。B费取得4次助攻就可追平纪录，5次就可破纪录独占殊荣。

8次对般尼茅夫共4入球4助攻

曼联还有8轮联赛未踢，B费有足够时间破纪录，今仗对般尼茅夫可望再有进帐。此子历来与般尼茅夫交手8次，收录4入球4助攻的出色表现，今届首循环主场赛和4:4时，他就录得1入球1助攻。

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