足球｜足总公布最新22人大名单出征尼泊尔、印度 港足走向年轻化10外流兵入选

国际赛期在即，中国香港足球总会公布港队于26日友赛作客对尼泊尔，和亚洲杯外围赛作客的印度的决选22人大名单，暂代主帅卢比度首份国际赛名单中包括陈晋一、黄威等在内，外流兵占10人，叶嘉宇、庞焯熙和刘智乐则首以出征国际赛。

足总公布最新22人大名单出征尼泊尔、印度。摄影：魏国谦

刘智乐入选大名单，或有望首次出战国际赛。摄影：魏国谦

港队走向年轻化 外流兵占近半

今年港将北上发展人数大增，今次的决选名单中在22人中的大军中，外流兵便占10人，另外费兰度、祖连奴和史堤芬彭利拿等老将都落选，意味全队最大年纪的已是今年将步入36岁的洛迪古斯，而最年轻的是年仅20岁效力中甲球会重庆铜梁龙的吴宇熙，而安永佳、余在言以及茹子楠等都因伤落选。而标准流浪门将叶嘉宇和前锋刘智乐及𠎀志门将庞焯熙，虽然不是首次入选港队，但是首度入选出征国际赛。

守门员:叶嘉宇 (标准流浪)、庞焯熙 (杰志)、谢家荣 (大埔)

后卫:亚历斯祖 (成都蓉城)、周缘德 (河南彩陶坊)、林乐勤 (杰志)、杜 度 (理文)、陈晋一 (上海申花)、梁诺恒 (深圳青年人)、劳烈斯 (延边龙鼎)

中场:陈俊乐 (杰志)、赵聡悟 (冠忠南区)、胡晋铭 (理文)、黄 威 (南京城市)、颜卓彬 (青岛海牛)、陈肇钧 (大埔)

前锋:刘智乐 (标准标浪)、吴宇曦 (重庆铜梁龙)、洛迪古斯 (东方)、艾华顿、刘家乔 (理文)、孙铭谦 (天津津门虎)

