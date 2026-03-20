非洲杯│传塞内加尔拒绝归还冠军奖杯 移至军事基地保管

非洲足协早前褫夺塞内加尔的非洲国家杯冠军资格，由亚军摩洛哥补上捧杯。然而消息指塞内加尔足总拒绝归还冠军奖杯，更将奖杯移师至国内的军事基地进行武装看管，坚持推翻不公平裁决。

国家队主帅将奖杯移往军事基地

塞内加尔在1月的非洲杯决赛中，因为不满主办国摩洛哥获得12码而集体离场，球赛延误约17分钟后恢复，他们最终于加时后赢1:0捧杯。然而摩洛哥足总向非洲足协申诉，早前非足协作出裁决，指塞内加尔违反了赛事规例第82条，「球队在未得裁判许可下拒绝比赛或提早离场，将被视为落败并取消参赛资格」，并根据第84条，判违规的塞军被淘汰，比赛结果改为3:0，塞内加尔失去冠军资格，由亚军摩洛哥补上夺冠。

塞内加尔已向体育仲裁法庭上诉

塞内加尔已向体育仲裁法庭提出上诉，并拒绝非洲足协交还奖杯的要求。阿根廷媒体《奥莱报》报导，塞内加尔国家队教练柏比泰奥近日亲自将非洲杯冠军奖杯运送至一处军事基地，并交日士兵看守。据悉士兵可以触碰奖杯和合照，但整体保安措施严密，此举旨在防止奖杯被带离塞内加尔。