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欧霸│安东尼又入波率贝迪斯反胜过关 终极目标重返巴西队：我想踢世界杯﹗

足球世界
更新时间：13:13 2026-03-20 HKT
发布时间：13:13 2026-03-20 HKT

周三欧霸16强次回合，贝迪斯主场4:0大胜彭拿典奈高斯，总比数赢4:1，成功逆转入8强。该队锋将安东尼马菲奥斯(Antony Matheus)今仗又有士哥，以入球弥补未能入选最新一期巴西国家队大军名单的遗憾，这名前曼联锋将矢言在余下球季会努力工作，目标是争取代表巴西出战今夏的世界杯。

今季欧霸累积5入3助攻

首回合贝迪斯造访希腊输0:1，今场甫开赛8分钟已有前锋艾达雷布先开纪录，之后苏夫恩岩拉伯特、古曹靴南迪斯和安东尼各入一球，最终派4蛋，总比数反胜4:1晋级。而安东尼延续今季于欧霸的出色表现，他在此赛8次上阵收录5入球3助攻，同时他在26年继续有高水准演出，16场各赛事共有4球5助攻。

已3年未曾披起巴西球衣

然而此子的出色状态未能打动巴西国家队教练安察洛堤的欢心，在新一期对法国和克罗地亚的友赛名单中榜上无名，已3年未穿起森巴军团的球衣。幸好这名26岁前曼联锋将没有气馁，矢言会继续努力争取踢世杯：「我每天都梦想穿起巴西国家队球衣，但有些事情不取决于我。我会继续努力，做好自己的工作。在他们公布世界杯名单前，我会争取以最好状态结束本赛季，并希可以参加世杯。」 

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