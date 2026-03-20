欧霸｜诺定咸森林互射12码挫米迪兰特 8强硬撼波图

诺定咸森林于欧霸杯16强次回合作客丹麦的米迪兰特，于法定时间踢成2：1，两回合计踢成2：2要进入加时。加时两军互无纪录要互射12码，森林最终淘汰对手晋身8强，将斗波图。

米迪兰特互射12码落败。法新社

诺定咸森林晋级8强。法新社

米迪兰特16强出局。法新社

域陀皮利拉轮换9人

诺定咸森林首回合落后0：1，伹考虑到周日需于英超与护级对手热刺上演「生死战」，领队域陀皮利拉今仗依然大胆轮换，较上仗联赛正选阵容更换了9人。森林上半场反客为主，35分钟由尼高拉米连高域助攻尼高拉斯杜明基斯顶入打开纪录，追平总比数。下半场52分钟，赖恩耶迪斯在禁区外远射破网，助森林总比数反超前 2：1，但他们未能维持胜局到完场，被米迪兰特后卫艾历69分钟在乱战中破门。两回合计两军互成2：2，要进入加时。

加时「食诈糊」

118分钟，森林的赖恩耶迪斯曾顶入一记精彩头槌，惟经VAR翻看后判他越位在先，入球无效。两军需以最残酷的互射12码分胜负。米迪兰特的曹圭成及森斯亚先后射中门柱，随后芝路化亦射失；反观森林的基比斯韦特、伊巴谦辛加尼及尼高威廉斯全部射入，助森林淘汰米迪兰特，晋身欧霸杯8强。