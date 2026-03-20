Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜诺定咸森林互射12码挫米迪兰特 8强硬撼波图

足球世界
更新时间：06:06 2026-03-20 HKT
发布时间：06:06 2026-03-20 HKT

诺定咸森林于欧霸杯16强次回合作客丹麦的米迪兰特，于法定时间踢成2：1，两回合计踢成2：2要进入加时。加时两军互无纪录要互射12码，森林最终淘汰对手晋身8强，将斗波图。

米迪兰特互射12码落败。法新社
米迪兰特互射12码落败。法新社
诺定咸森林晋级8强。法新社
诺定咸森林晋级8强。法新社
米迪兰特16强出局。法新社
米迪兰特16强出局。法新社

域陀皮利拉轮换9人

诺定咸森林首回合落后0：1，伹考虑到周日需于英超与护级对手热刺上演「生死战」，领队域陀皮利拉今仗依然大胆轮换，较上仗联赛正选阵容更换了9人。森林上半场反客为主，35分钟由尼高拉米连高域助攻尼高拉斯杜明基斯顶入打开纪录，追平总比数。下半场52分钟，赖恩耶迪斯在禁区外远射破网，助森林总比数反超前 2：1，但他们未能维持胜局到完场，被米迪兰特后卫艾历69分钟在乱战中破门。两回合计两军互成2：2，要进入加时。

加时「食诈糊」

118分钟，森林的赖恩耶迪斯曾顶入一记精彩头槌，惟经VAR翻看后判他越位在先，入球无效。两军需以最残酷的互射12码分胜负。米迪兰特的曹圭成及森斯亚先后射中门柱，随后芝路化亦射失；反观森林的基比斯韦特、伊巴谦辛加尼及尼高威廉斯全部射入，助森林淘汰米迪兰特，晋身欧霸杯8强。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
14小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
17小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
13小时前
02:13
伊朗局势｜伊朗空袭海法及阿什杜德炼油厂 英法日等六国准备采措施保霍峡航道安全｜持续更新
即时国际
2小时前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
14小时前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
8小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
17小时前
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？
影视圈
13小时前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
12小时前
葵涌地盘有天秤倒塌 男操作员连人带机堕地不治
02:09
葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道交通受阻
突发
7小时前