英超│曼联斟介般奴古马雷斯到最后阶段 转会费8000万欧罗 惟一豪门或拦途截劫

曼联已展开重组中场线的工作，据报他们与纽卡素就巴西中场般奴古马雷斯(Bruno Guimaraes)的谈判去到最后阶段，预计转会费为8000万欧罗，可望在球季结束前落实交易。然而知情人士指西甲豪门皇家马德里对此子亦虎视眈眈，或会拦途截劫。

曼联视般奴古马雷斯为主要转会目标。路透社

曼联视般奴古马雷斯为主要转会目标。法新社

曼联视般奴古马雷斯为主要转会目标

今夏曼联将会重组中场线，球会早已展开工作。红魔与老将卡斯米路达成协议在今夏结束合作关系后，一直视同样来自巴西的般奴古马雷斯为其接班人，卡斯米路亦向球会推荐这名后辈。如今纽卡素于欧联16强止步，加上球队在英超只排中下游，足总杯亦早已出局，来季几近肯定无法参加欧战，预计球会将放走他套现，并减轻薪酬开支。

皇马同样青睐古马雷斯

《路透社》指曼联一直与纽卡素就这名28岁中场的转会进行谈判，现时已去到最后阶段，多方消息称交易可望在球季完结前落实，转会费预计为8000万欧罗。然而知情人士指，皇马或会从中作梗，这支西甲豪门已欣赏古马雷斯多时，早在安察洛堤仍执教时已关注他，但当时未能如愿，如果此子在今夏离开纽卡素，或会出手抢人，令转会费扯高。