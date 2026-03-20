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情场失意 球场坎坷 阿诺特与拍拖年半女友分手 皇马生涯陷低潮

足球世界
更新时间：07:00 2026-03-20 HKT
发布时间：07:00 2026-03-20 HKT

皇家马德里英格兰后卫阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold），近日在球场内外均遭受打击。据英国传媒报导，他已与交往18个月的女友宾姬(Estelle Behnke)分手，结束了这段恋情。与此同时，他在皇马的首个赛季亦过得相当挣扎，两次受伤影响其状态，更令他入选英格兰世界杯大军的希望变得渺茫。

和平分手 聚少离多成主因

现年27岁的阿诺特，自去年六月以高价从利物浦转投皇家马德里后，其25岁的网红女友宾姬一直在西班牙陪伴左右，帮助他适应新生活。两人自2024年11月传出恋情，宾姬更曾出席阿诺特在皇马的亮相仪式，感情看似稳定。然而，有消息人士向《太阳报》透露，两人已和平分手，原因是「双方都非常忙碌，意识到这段关系无法长远发展。」据悉，两人分手后仍会保持朋友关系，但宾姬目前已在社交媒体上取消关注阿诺特。

曾恋祖迪罗女儿 豪掷千金游埠

在与宾姬交往前，阿诺特曾与英国著名影星祖迪罗（Jude Law）的女儿艾维丝(Iris Law)有过一段五个月的短暂恋情。在与宾姬拍拖期间，阿诺特亦曾多次带她到处旅游，包括今年二月豪花每晚1500英镑(约1万5000港元)，入住威尼斯的Aman酒店，以及到科茨沃尔德享受每晚600英镑(约6000港元)的五星级农庄酒店。

阿诺特皇马生涯未如意，世界杯梦恐碎。法新社
阿诺特皇马生涯未如意，世界杯梦恐碎。法新社

皇马生涯未如意 世界杯梦恐碎

尽管当初以天价加盟皇马，但阿诺特在「银河舰队」的首个赛季却过得并不顺利。两次受伤打乱了他的状态，至今仅为皇马在各项赛事中上阵23次。在国家队方面，他亦被领队杜曹（Thomas Tuchel）投闲置散，在过去12场比赛中仅上阵过一次。考虑到其不稳定的状态，要入选英格兰大军出战今夏世界杯的机会相当渺茫。这次情场失意，无疑令这位昔日英超冠军级后卫的职业生涯，更添一份迷惘。
 

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