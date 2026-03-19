非洲杯改判闹剧变喜剧 博彩公司「双冠军」派彩人人有钱收

非洲国家杯决赛的闹剧，竟意外地为一众博彩玩家带来「喜剧」结局。英国著名博彩公司Sky Bet近日宣布，鉴于非洲足协(CAF)上诉委员会推翻决赛赛果，改判摩洛哥为冠军，他们决定向投注摩洛哥和塞内加尔夺冠的客户派彩，缔造了一个「人人都是赢家」的罕见局面。

先前塞内加尔赢得非洲国家杯冠军。路透社

尊重官方裁决 摩洛哥投注获派彩

在非洲足协上诉委员会于本周二裁定塞内加尔因在决赛中一度离场抗议而「被视为放弃比赛」，改判摩洛哥胜3:0，并将冠军颁予摩洛哥后，Sky Bet随即确认，他们将按照此官方裁决，向所有投注摩洛哥捧杯的客户派发彩金。

球迷投注摩洛哥都能够获派彩。路透社

塞内加尔虽败不「负」 投注同样有钱收

更令外界意外的是，Sky Bet同时宣布，他们亦会向原来投注塞内加尔夺冠的客户派彩。这意味著，无论是支持原冠军塞内加尔，还是新科「官方冠军」摩洛哥的投注者，最终都能获得派彩。对于博彩玩家而言，这场充满争议的决赛，反而成为了一次难得的「双赢」机会。

CAF条例成改判关键

CAF改判的理据，是基于其非洲国家杯规例的第82条及第84条。第82条列明，若有球队在未经球证许可下，拒绝继续比赛或在法定时间结束前离开球场，将被视为输掉比赛并被淘汰。而第84条则进一步规定，违反第82条的球队，将被自动判以0:3落败。

回顾1月18日的决赛，塞内加尔球员在摩洛哥获判十二码后，曾集体离场抗议超过15分钟，此举正正触犯了相关条例，成为CAF推翻赛果的「法律依据」，亦直接导致了这场体育史上罕见的博彩「喜剧」诞生。