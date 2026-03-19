欧联│热刺赢波出局 杜陀取得入主后首胜 但一举动被名宿狼批

热刺(Tottenham Hotspur)虽然在欧联16强出局，但他们于周三次回合主场3:2击败马德里体育会(Atletico Madrid)，总比数追至仅输5:7，已经有所交代。今仗是主帅杜陀入主后首胜，可是他在球证鸣笛后立即冲入更衣室，没有向主场球迷鼓掌致意，被前热刺中场安迪列特批评不够大体。

杜陀领军6场后终于赢波

首回合造访马德里大败2:5的热刺，今场没有放弃，2度领先都被追和下，完场前靠锋将沙维西蒙斯射入12码赢3:2，虽然总比数仍输5:7，但总算终止各赛事8场不胜走势，可是昂首离场。而今场亦是杜陀接手后，6场所有比赛首胜，之前5仗只有1和4负。

赛后冲入球员通道被批评

然而这名克罗地亚籍教头在完场后，立即冲入球员通过，没有向主场球迷鼓掌致意。此举被前热刺中场安迪列特批评：「我觉得杜陀这种做法没有必要。他目前还未取得太好的成绩，既然今场赢了，就该和球迷站在一起，向他们鼓掌致意，这样球迷才会在周日的比赛中全力支持球队。」