Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非国杯｜塞内加尔指控非洲足协「贪污」 上诉国际体育仲裁法庭

足球世界
更新时间：07:46 2026-03-19 HKT
发布时间：07:46 2026-03-19 HKT

非洲国家杯冠军易主事件演变成外交风波。塞内加尔政府周三发表严厉声明，形容非洲足协（CAF）推翻决赛赛果、改颁冠军予摩洛哥的决定是「史无前例且极其严重」的错误，并指控判决涉嫌腐败，要求国际介入调查。

「法律在我们这边」

塞内加尔足协（FSF）秘书长索夫直言，球队已决定向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉，并炮轰非洲足协并非在维护法规，而是在「执行命令」：「这场战斗远未结束，塞内加尔将捍卫权利到底。」阵中主力中场伊祖沙古尔亦在社交媒体表态，拒绝交还金牌：「没人能夺走我们在拉巴特（Rabat）所经历的一切。」

塞内加尔指控非洲足协「贪污」。法新社
塞内加尔指控非洲足协「贪污」。法新社
伊祖沙古尔表明不会归还金牌。法新社
伊祖沙古尔表明不会归还金牌。法新社

事件起因于1月的非洲国家杯决赛，当时进入补时98分钟，球证经VAR提示后，塞内加尔输12码，引发塞内加尔球员不满，集体离场17分钟以示抗议。塞军球员最终返回赛场，摩洛哥的巴谦戴亚斯操刀被救出，塞内加尔随后由柏比古尔于加时射入奠胜入球夺冠。但非洲足协日前根据规例，裁定塞内加尔自动弃权并判负0：3。

非洲足协与FIFA立场一致

非洲足协主席莫锡比强调判决是为了维护赛事诚信，并指「没有任何非洲国家会获得优待」。FIFA 主席恩芬天奴亦开腔谴责罢赛行为，认为集体离场是不可接受的。摩洛哥足协（FRMF）则对裁决表示欢迎，认为此举有助于维护国际赛事的规律性与公信力。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
30分钟前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
17小时前
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
16小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
20小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
14小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
12小时前
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
1小时前
《寒战1994》演员阵容懒人包 古天乐演特首周润发梁家辉回归 刘俊谦吴彦祖加盟掀权力斗争
《寒战1994》演员懒人包｜古天乐演特首 周润发、梁家辉回归 刘俊谦、吴彦祖加盟权斗
影视圈
11小时前
前TVB移加主持重操故业拍翻版《东张西望》 踢爆加国打工陷阱 苦主被呃6万港元
前TVB移加主持重操故业拍翻版《东张西望》 踢爆加国打工陷阱 苦主被呃6万港元
影视圈
15小时前