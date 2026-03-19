非国杯｜塞内加尔指控非洲足协「贪污」 上诉国际体育仲裁法庭

非洲国家杯冠军易主事件演变成外交风波。塞内加尔政府周三发表严厉声明，形容非洲足协（CAF）推翻决赛赛果、改颁冠军予摩洛哥的决定是「史无前例且极其严重」的错误，并指控判决涉嫌腐败，要求国际介入调查。

「法律在我们这边」

塞内加尔足协（FSF）秘书长索夫直言，球队已决定向国际体育仲裁法庭（CAS）提出上诉，并炮轰非洲足协并非在维护法规，而是在「执行命令」：「这场战斗远未结束，塞内加尔将捍卫权利到底。」阵中主力中场伊祖沙古尔亦在社交媒体表态，拒绝交还金牌：「没人能夺走我们在拉巴特（Rabat）所经历的一切。」

塞内加尔指控非洲足协「贪污」。法新社

伊祖沙古尔表明不会归还金牌。法新社

事件起因于1月的非洲国家杯决赛，当时进入补时98分钟，球证经VAR提示后，塞内加尔输12码，引发塞内加尔球员不满，集体离场17分钟以示抗议。塞军球员最终返回赛场，摩洛哥的巴谦戴亚斯操刀被救出，塞内加尔随后由柏比古尔于加时射入奠胜入球夺冠。但非洲足协日前根据规例，裁定塞内加尔自动弃权并判负0：3。

非洲足协与FIFA立场一致

非洲足协主席莫锡比强调判决是为了维护赛事诚信，并指「没有任何非洲国家会获得优待」。FIFA 主席恩芬天奴亦开腔谴责罢赛行为，认为集体离场是不可接受的。摩洛哥足协（FRMF）则对裁决表示欢迎，认为此举有助于维护国际赛事的规律性与公信力。