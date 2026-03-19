欧联｜哈利卡尼梅开二度累计轰50球 拜仁8强斗皇马

拜仁慕尼黑于欧联16强次回合毫不留手，凭哈利卡尼梅开二度，加上路尔斯戴亚斯及小将卡尔各建一功，以4：1击败阿特兰大。拜仁两回合计大胜10：2，8强对手将是皇家马德里。

花66场达成睇齐美斯

哈利卡尼今仗表现神勇，他在上半场25分钟射入一记12码，加上下半场54分钟再下一城，助拜仁慕尼黑领先2：0之余，个人在欧联累积50个入球。卡尼仅用66场比赛便达到此里程碑，效率与美斯睇齐，更比基斯坦奴朗拿度快25场；纪录保持者则为曼城的夏兰特，他仅用49场便攻入50球。

卡尼的射门直飞死角入网。美联社

卡尼于欧联花66场轰入50球。美联社

卡尼今场梅开二度。美联社

拜仁于56分钟再入一球，由左路经几脚横传将皮球运到右路，最后由卡尔第一时间起脚射入。70分钟，拜仁一次反击路易斯戴亚斯跑赢敌卫后长驱直进，最后单刀冷静笠过出迎的阿特兰大门将史柏泰亚路，拜仁遥遥领先至4：0。阿特兰大虽于85分钟由苏马锡近门头槌破网，终难逃败仗。

拜仁最终以4：1击败阿特兰大，两回合计以10：2淘汰对手晋级，8强对手将是皇家马德里。

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