欧联｜杜陀上任后首胜 热刺仍被马体会淘汰 16强止步

欧联16强次回合，热刺今晨回到主场迎战马德里体育会。今场两军入球梅花间竹，热刺最终以3：2取胜，是杜陀上任后首场胜仗，但赛果不足以令他们晋级。两回合计热刺以5：7落败，晋级的马体会8强将会面对巴塞隆拿。

首回合的热刺门将闹剧成为焦点，二号门将坚士基因早段两度犯错，于17分钟便被换走，最终球队以2：5落败。今晨次回合，热刺回到主场需要力追3球差距，于30分钟有个好开始，马菲斯泰尔右路传中，高路梅安尼无人看管下顶成1：0完半场。

高路梅安尼为热刺打开纪录。法新社

马体会晋级8强。法新社

热刺两合计以5：7落败被淘汰。法新社

西蒙斯梅开二度

但换边后仅2分钟，热刺随即失守。马体会的祖利安艾华利斯于中路接应传球后转身起脚，皮球直飞死角，为马体会扳平1：1。今场两军入球梅花间竹，52分钟到热刺的西蒙斯为热刺再次领先，他在禁区外烫射远柱入网。75分钟马体会凭一次左路角球扳平2：2，入球的是大卫汉斯高。

89分钟热刺再次领先，马体会守将荷西基文尼斯踢跌西蒙斯输12码，西蒙斯亲自操刀擦柱入网，个人梅开二度。热刺最终以3：2击败马体会，是杜陀上任后首场胜仗，但热刺总比数以5：7落败被淘汰。马体会的8强对手将是巴塞。

欧联8强对赛

巴黎圣日耳门vs利物浦

皇家马德里vs拜仁慕尼黑

巴塞隆拿vs马德里体育会

士砵亭vs阿仙奴