欧联｜巴塞隆拿主场7：2大炒纽卡素 8强硬撼马体会

欧联16强次回合，纽卡素作客巴塞隆拿大败而回。「喜鹊」上半场仍与巴塞咬成较近比数，但到下半场溃败，最终输2：7，两回合计以3：8大败出局。

拉芬夏两入球两助攻

两军首回合踢成1：1，纽卡素在该场表现出色，直到最后才被巴塞逼和。今晨他们出征鲁营，上半场咬得极紧，两军入球梅花间竹。巴塞于6分钟打开纪录，拉芬夏比洛尼于禁区内无人看管下烫远柱网仔入。15分钟到纽卡素，安东尼艾兰加接应左路传送射入。3分钟后又到巴塞破网，一次禁区外罚球，拉芬夏斩入禁区，谢拉特马田头槌二传，接应的马克贝拿尔近门轻松射入。

纽卡素于28分钟扳成2：2平手，入球功臣再次是艾兰加，他于后柱接应左路传送，无人看管下射入网。但客军于上半场补时最后阶段输12码，经VAR翻看后，捷比亚拉跌巴塞球员；12码由拉明耶马操刀射入，巴塞半场领先3：2。

艾兰加梅开二度。法新社

巴塞主场大胜7：2。美联社

巴塞两回合计以8：3淘汰纽卡素晋级。美联社

纽卡素下半场失4球

但换边后，纽卡素连失4球溃败。先是50分钟，费明卢比斯接应拉芬夏的直线单刀射入，56分钟到一次右路角球，由罗拔利云度夫斯基近门顶入。落后2：5的纽卡素之后再失两球，利云度夫斯基接应耶马的直线，单刀射破兰斯达尔的十指关，个人梅开二度。巴塞由拉芬夏埋斋，他于72分钟把握纽卡素后场传球失误，单刀轻松射入，他今场贡献两入球两助攻。

最终巴塞以7：2大胜纽卡素，两回合计以8：3淘汰对手晋级8强，将与马体会争入4强。

欧联8强对赛

巴黎圣日耳门vs利物浦

皇家马德里vs拜仁慕尼黑

巴塞隆拿vs马德里体育会

士砵亭vs阿仙奴