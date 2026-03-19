Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜巴塞隆拿主场7：2大炒纽卡素 8强硬撼马体会

足球世界
更新时间：06:10 2026-03-19 HKT
发布时间：06:10 2026-03-19 HKT

欧联16强次回合，纽卡素作客巴塞隆拿大败而回。「喜鹊」上半场仍与巴塞咬成较近比数，但到下半场溃败，最终输2：7，两回合计以3：8大败出局。

拉芬夏两入球两助攻

两军首回合踢成1：1，纽卡素在该场表现出色，直到最后才被巴塞逼和。今晨他们出征鲁营，上半场咬得极紧，两军入球梅花间竹。巴塞于6分钟打开纪录，拉芬夏比洛尼于禁区内无人看管下烫远柱网仔入。15分钟到纽卡素，安东尼艾兰加接应左路传送射入。3分钟后又到巴塞破网，一次禁区外罚球，拉芬夏斩入禁区，谢拉特马田头槌二传，接应的马克贝拿尔近门轻松射入。

纽卡素于28分钟扳成2：2平手，入球功臣再次是艾兰加，他于后柱接应左路传送，无人看管下射入网。但客军于上半场补时最后阶段输12码，经VAR翻看后，捷比亚拉跌巴塞球员；12码由拉明耶马操刀射入，巴塞半场领先3：2。

艾兰加梅开二度。法新社
艾兰加梅开二度。法新社
巴塞主场大胜7：2。美联社
巴塞主场大胜7：2。美联社
巴塞两回合计以8：3淘汰纽卡素晋级。美联社
巴塞两回合计以8：3淘汰纽卡素晋级。美联社

纽卡素下半场失4球

但换边后，纽卡素连失4球溃败。先是50分钟，费明卢比斯接应拉芬夏的直线单刀射入，56分钟到一次右路角球，由罗拔利云度夫斯基近门顶入。落后2：5的纽卡素之后再失两球，利云度夫斯基接应耶马的直线，单刀射破兰斯达尔的十指关，个人梅开二度。巴塞由拉芬夏埋斋，他于72分钟把握纽卡素后场传球失误，单刀轻松射入，他今场贡献两入球两助攻。

最终巴塞以7：2大胜纽卡素，两回合计以8：3淘汰对手晋级8强，将与马体会争入4强。

欧联8强对赛

巴黎圣日耳门vs利物浦
皇家马德里vs拜仁慕尼黑
巴塞隆拿vs马德里体育会
士砵亭vs阿仙奴

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
15小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
16小时前
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物
饮食
12小时前
伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事
即时国际
6小时前
《寒战1994》演员阵容懒人包 古天乐演特首周润发梁家辉回归 刘俊谦吴彦祖加盟掀权力斗争
《寒战1994》演员懒人包｜古天乐演特首 周润发、梁家辉回归 刘俊谦、吴彦祖加盟权斗
影视圈
9小时前
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
《爱回家》女星跳舞展示澎湃身材 选港姐出身原来有个歌手梦 曾参加《中国好声音》
影视圈
11小时前
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
19小时前
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
00:41
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
社会
15小时前
青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放
00:29
青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放
突发
10小时前