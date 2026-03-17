英超｜中立球迷唔撑阿仙奴 亨利：「很多人不想我们夺冠！」

阿仙奴名宿亨利（Thierry Henry）近日语出惊人，直言尽管兵工厂已长达22年未曾染指英超冠军，并以「挑战者」的姿态冲击今季锦标，但很多中立球迷其实并不希望他们赢得联赛。他的这番言论，随即引发了前利物浦名将加历查（Jamie Carragher）的共鸣，后者更直指阿仙奴的踢法和领队阿迪达（Mikel Arteta）的场边风格，可能是令他们「乞人憎」的原因。

阿仙奴3月14英超战胜爱华顿。美联社

亨利：球迷不同情阿仙奴

阿仙奴在上轮英超2:0击败爱华顿后，适逢次席曼城曼城被护级份子韦斯咸逼和，兵工厂在联赛仅剩七轮的情况下，领先少打一场的曼城9分，夺冠形势一片大好。然而，亨利却向阿仙奴泼冷水：「很多人都觉得，『谁赢都行，就是不想阿仙奴夺冠』。」他以利物浦为例，称当年自己也曾希望「红军」能赢得联赛，因为「你会支持弱者，支持那些未能做到的球队。但这种同情心却没有发生在阿仙奴身上。」

亨利表示球迷不同情阿仙奴。法新社

加历查：阿仙奴踢法令人反感

加历查认同亨利的睇法，并称之为「奇怪」的现象：「当你有一支像曼城这样在过去称霸的球队时，大多数中立球迷都会希望看到挑战者获胜。但对于阿仙奴，感觉却不是这样。也许是因为有很多曼联或利物浦的球迷，即使曼城是他们的宿敌，他们也宁愿看到曼城夺冠。阿仙奴有些东西，可能是他们的踢球风格，可能是阿迪达在场边的举止，也可能是他们的球迷群体，他们受到了一些批评，也许这让一些人感到反感。」

随著赛季进入白热化阶段，阿仙奴「不惜一切代价争胜」的务实踢法，确实引来了一些批评。白礼顿领队靴士拿（Fabian Hurzeler）在本月初输给阿仙奴后，便曾暗讽对方使用「黑暗兵法」拖延时间。

莫耶斯撑阿迪达

不过，曾在爱华顿执教过阿迪达的莫耶斯（David Moyes），则为兵工厂辩护：「阿仙奴表现非常出色，批评他们的人是谁？他们整个赛季都处于有利位置，赢下了比赛。唯一可以批评是球证在执法死球方面，阿仙奴正利用自身的一切优势，他们拥有一个令人难以置信的阵容。」