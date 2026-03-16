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英超｜利物浦又遭绝平 苏保斯拉尔怒斥：再不醒来只能去踢欧协联

足球世界
更新时间：13:08 2026-03-16 HKT
发布时间：13:08 2026-03-16 HKT

利物浦今季在比赛末段屡屡失分的「老毛病」再次发作，周日主场对阵热刺的比赛中，红军在领先大部分时间的情况下，于90分钟被对方前锋李察利臣（Richarlison）攻入扳平球，最终惨遭逼和1:1痛失宝贵2分。为球队先开纪录的苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）赛后怒不可遏，直斥球队需要「醒来」，否则下季恐怕只能去踢欧协联。

今季8次末段失球创队史最差

苏保斯拉尔在比赛第18分钟，凭借一记精彩的罚球为利物浦取得领先。然而，胜利在望之际，球队再次在最后关头失守。这已是利物浦今季在英超第8次于90分钟或以后失球，创下了球会历史上单季最差的纪录，比2010-11赛季的7次还要多。
对于再次在最后时刻失分，苏保斯拉尔赛后毫不掩饰其沮丧之情：「是的，这令人非常失望。说实话，我不知道该说什么。又是在最后一分钟，我不知道这赛季已经发生了多少次。我们必须醒来。」

再不改善有欧协联打都好彩

他更严厉地警告，若球队继续如此，争夺下届欧联资格的希望将会破灭：「最后，我们必须醒来，因为还剩下八、九场比赛。如果继续这样下去，下赛季我们能踢欧协联就该高兴了。」
这场和局后利物浦累积49分，以1分超越车路士升上英超第5位，落后第4位的阿士东维拉2分，与第3位的曼联5分。同时，利物浦亦需提防身后排第七、少赛一场的宾福特。

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