Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜拉芬拿连中三元 巴塞隆拿5：2西维尔

足球世界
更新时间：07:41 2026-03-16 HKT
发布时间：07:41 2026-03-16 HKT

巴塞隆拿昨晚于西甲主场面对西维尔，凭拉芬拿大演「帽子戏法」，以5：2轻取对手。巴塞赛后在联赛尚余10轮下，续以4分优势领先次席的皇家马德里。

拉芬拿入两球12码

开赛仅9分钟，简斯路于禁区内被迪积比尔苏维侵犯，巴塞获得12码，由拉芬拿冷静射入先开纪录。21分钟，西维尔后卫卡蒙拿因以手阻挡简斯路推进，经VAR翻看后巴塞再获极刑，拉芬拿今次射地波，西维尔门将华卓迪莫斯捉到路照入，巴塞领先2：0。38分钟，丹尼尔奥莫接应左路地波传送，冲入禁区并第一时间起脚，助巴塞领先至3：0。西维尔则凭小将奥素射入个人首个职业赛入球，追至落后1：3完半场。

拉芬拿连中三元。美联社
拉芬拿连中三元。美联社
巴塞隆拿5：2击败西维尔。美联社
巴塞隆拿5：2击败西维尔。美联社
加维养伤半年后复出。法新社
加维养伤半年后复出。法新社

换边后，拉芬拿仅花6分钟便再次找到入球机会，他于12码点对出起脚，省中敌军守将改变方向入网，完成「帽子戏法」。60分钟，今场表现活跃的简斯路从中场长驱直入，精彩扣过一名守将后起脚射成5：1。尽管西维尔末段有苏维入波，仍难以避过以2：5大败一场。

加维养伤半年后感人复出

今仗另一焦点在82分钟，拉芬拿在全场掌声中被换下，入替他的是自去年8月因膝盖重伤一直缺阵的加维，这是这名西班牙国脚伤愈后首度披甲。大胜一场的巴塞赛后以23胜1和4负得70分续排榜首，领先皇家马德里4分。西维尔则以8胜7和13负得31分，暂列第14位。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
16小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
18小时前
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
13小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
在霍尔木兹海峡附近波斯湾航行的油轮。 路透社
伊朗局势｜特朗普促派舰赴霍尔木兹海峡护航 法国断言拒绝 日韩英态度审慎
即时国际
13小时前
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
14小时前
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 15:43 HKT
央视踢爆黑心凤爪双氧水漂白，厂房虫鼠横行，工人自己不敢吃。
3·15晚会｜踢爆黑心凤爪双氧水漂白 厂房虫鼠横行 工人自己不敢吃
即时中国
11小时前
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
食用安全
21小时前
「御用菲佣」屡演TVB剧身世可怜 患癌切除乳房化疗后为养孙女即开工 曾遭生母罐头刀插脚
「御用菲佣」屡演TVB剧身世可怜 患癌切除乳房化疗后为养孙女即开工 曾遭生母罐头刀插脚
影视圈
10小时前