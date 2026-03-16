西甲｜拉芬拿连中三元 巴塞隆拿5：2西维尔

巴塞隆拿昨晚于西甲主场面对西维尔，凭拉芬拿大演「帽子戏法」，以5：2轻取对手。巴塞赛后在联赛尚余10轮下，续以4分优势领先次席的皇家马德里。

拉芬拿入两球12码

开赛仅9分钟，简斯路于禁区内被迪积比尔苏维侵犯，巴塞获得12码，由拉芬拿冷静射入先开纪录。21分钟，西维尔后卫卡蒙拿因以手阻挡简斯路推进，经VAR翻看后巴塞再获极刑，拉芬拿今次射地波，西维尔门将华卓迪莫斯捉到路照入，巴塞领先2：0。38分钟，丹尼尔奥莫接应左路地波传送，冲入禁区并第一时间起脚，助巴塞领先至3：0。西维尔则凭小将奥素射入个人首个职业赛入球，追至落后1：3完半场。

拉芬拿连中三元。美联社

巴塞隆拿5：2击败西维尔。美联社

加维养伤半年后复出。法新社

换边后，拉芬拿仅花6分钟便再次找到入球机会，他于12码点对出起脚，省中敌军守将改变方向入网，完成「帽子戏法」。60分钟，今场表现活跃的简斯路从中场长驱直入，精彩扣过一名守将后起脚射成5：1。尽管西维尔末段有苏维入波，仍难以避过以2：5大败一场。

加维养伤半年后感人复出

今仗另一焦点在82分钟，拉芬拿在全场掌声中被换下，入替他的是自去年8月因膝盖重伤一直缺阵的加维，这是这名西班牙国脚伤愈后首度披甲。大胜一场的巴塞赛后以23胜1和4负得70分续排榜首，领先皇家马德里4分。西维尔则以8胜7和13负得31分，暂列第14位。