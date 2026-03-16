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英超｜热刺绝平利物浦止联赛5连败 杜陀驳斥被炒传闻：从不考虑未来

足球世界
更新时间：06:54 2026-03-16 HKT
发布时间：06:54 2026-03-16 HKT

热刺看守领队杜陀终于迎来上任后的第1分。热刺凭李察利臣在90分钟的入球，作客以1：1逼和利物浦，终止了球队联赛5连败的颓势。尽管暂时止血，但热刺目前仅领先降班区1分，护级形势依然极度严峻。

杜陀驳斥被炒传闻。法新社
杜陀驳斥被炒传闻。法新社
李察利臣为热刺抢得宝贵1分。法新社
李察利臣为热刺抢得宝贵1分。法新社
李察利臣为热刺追平1：1。美联社
李察利臣为热刺追平1：1。美联社

强调专注当下训练

赛后杜陀在记者会上与媒体发生短暂争论，针对帅位不稳的传闻，他强硬回应：「我执教15年来，从未花一秒钟思考过自己的未来。我从不考虑过去或未来，我只思考明天的训练，以及如何帮助球员。」他续指，自己会屏蔽外界所有负面消息：「我不读、不看任何报章和讯息。未来只是想像，未来根本不存在。唯一真实的是今天的训练与明天的准备。」

残阵出击展现斗志

说回今仗，杜陀认为这1分犹如「新鲜空气」：「考虑到球队目前的处境，以及有12名球员缺阵下作客晏菲路，绝平是一件大事。我们一直保持在比赛之中，并坚信能够取得入球，这种精神非常重要。」虽然周中热刺将在欧联生死战面对马德里体育会，但杜陀明确表示目前的终极目标是留在英超；他们下周末将于联赛主场斗护级对手诺定咸森林。

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