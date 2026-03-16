英超｜杜陀掌热刺后第1分 完场前惊险追和利物浦

杜陀取得带领热刺以来的第1分。今晨热刺作客大战利物浦，凭李察利臣于90分钟建功，以1：1逼和利物浦。

赛前热刺在杜陀执掌以来4战皆北，周中欧联大败予马德里体育会，更闹出二号门将坚士基因失误17分钟即被换走的事件。热刺今晨回到英超作客利物浦，坚士基列为后备，正选门将则重新起用维卡里奥。

李察利臣为热刺追平1：1。美联社

杜陀取得接掌热刺以来的第1分。美联社

苏保斯拉尔为利物浦打开纪录。美联社

苏保斯拉尔开纪录

热刺护级，每分必争，今晨大战利物浦于12分钟先有一次机会，祖奥域陀苏沙一记远射，被利物浦门将艾利臣比加托出底线。热刺破门不成之余，6分钟后更被利物浦的苏保斯拉尔一记罚球打沉士气；苏保斯拉尔的射门角度并不算刁钻，但维卡里奥反应来一迟步，热刺落后0：1。之后两军均有近磅埋门，利物浦有加普于36分钟射门中柱；热刺则有李察利臣两次头槌攻门，一次柱边出界，另一次被艾利臣扑出。

李察利臣90分钟扳平

半场落后1球的热刺，有李察利臣于55分钟力抗云迪积克后起脚，但射门再次被艾利臣化解。热刺于72分钟更有一次后防误会，险些导致失球；沙拿从后抢得皮球，但起脚斜出。今场多次攻门的李察利臣，于90分钟终于有收获，无人看管的他近门射近柱入网，助热刺扳平1：1完场。

热刺取得宝贵的1分，亦是杜陀接掌帅印后的第1分；他们护级对手诺定咸森林同日与富咸踢成0：0。热刺赛后以7胜9和14负得30分续排第16位，领先第17位的森林和第18位的韦斯咸1分。利物浦则以14胜7和9负得49分，排在第5位。