英超｜曼联3：1阿士东维拉 B费各项赛事100次助攻

英超昨晚上演前列大战，第3位的曼联主场迎战第4位的阿士东维拉，最终「红魔」以3：1击败对手，力争来年欧联资格占主动。般奴费南迪斯又达成另一里程碑，贡献他在曼联于各项赛事的第100次助攻。

施斯高再次后备上阵建功

上半场战情胶著，互无纪录返回更衣室。换边后战况精彩得多，曼联于53分钟凭一次右路角球打开纪录，B费开出角球，由卡斯米路冲前迎顶破网。但维拉于64分钟扳平，巴克利于禁区内接应传送，起左脚烫射入网，追平1：1。71分钟再到曼联找到入球，今次同样来自B费的助攻，他的通透直线找到马菲斯根夏，后者烫射远柱射破达米安马天尼斯的十指关。为曼联奠定3：1胜局的，是后备奇兵施斯高，这名于75分钟入替麦比奥莫的斯洛文尼亚尖刀，落场仅6分钟便在禁区内找到机会，转身起脚破网。全取3分的曼联赛后以15胜9和6负得54分排第3位，维拉则以15胜6和9负得51分排第4。

B费曼联第4人献百次助攻

今场贡献两次助攻的般奴费南迪斯，在曼联于各项赛事累计达成100次助攻，是队史第4人完成这个里程碑；其余3人为碧咸（115次）、朗尼（127次）和杰斯（249次）。B费赛后表示：「为他人带来喜悦感觉真好，我很欣慰并感到骄傲，因为我正为队友们服务。」卡域克赛后亦盛赞爱将，「他有很多重要时刻，无论是传球或射门，他一直都在；不论是训练或比赛，他都挺身而出。助攻根夏的那记传送，实在是精彩绝伦」。