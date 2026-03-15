英超│曼联设定目标28年重夺冠军？ 卡域克：我们正向此方向迈进﹗
更新时间：18:33 2026-03-15 HKT
发布时间：18:33 2026-03-15 HKT
发布时间：18:33 2026-03-15 HKT
曼联今晚英超主场对同得51分的阿士东维拉，如果赢波就可以进一步锁定第3位。然而球会的目标放得更远，球会高层设立2028年重夺英超冠军，卡域克指球队目前于英超排第3，证明正向这方面迈进。(Now621、611台今晚10:00直播)
曼联设定2028夺冠
去年有报导指曼联管理层的目标是在2028年重夺英超锦标，如今还有2年半就到期，卡域克指以球队现时升到第3位，证明正向这目标进发：「我们要踏实地往前走。我一直强调，我们要持续成长，在积分榜逐步上升。现在的排名其实给了我们动力，因为前方有明确的目标等着我们去追赶。我们也渴望杀入更高的名次，真正具备冲击联赛冠军的实力。」卡域克续指无法肯定一定可以实现，球队现时心知肚明，但会向这方向迈进。
赢维拉可以巩固第3位
曼联今场斗维拉，两队目前同得51分，如果前者取胜，可以进一步巩固第3位。
最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
2026-03-14 11:15 HKT
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
2026-03-14 15:43 HKT