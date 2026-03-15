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英超│曼联设定目标28年重夺冠军？ 卡域克：我们正向此方向迈进﹗

足球世界
更新时间：18:33 2026-03-15 HKT
发布时间：18:33 2026-03-15 HKT

曼联今晚英超主场对同得51分的阿士东维拉，如果赢波就可以进一步锁定第3位。然而球会的目标放得更远，球会高层设立2028年重夺英超冠军，卡域克指球队目前于英超排第3，证明正向这方面迈进。(Now621、611台今晚10:00直播)

现阶段只有51分的阿士东维拉。美联社
现阶段只有51分的阿士东维拉。美联社

曼联设定2028夺冠

去年有报导指曼联管理层的目标是在2028年重夺英超锦标，如今还有2年半就到期，卡域克指以球队现时升到第3位，证明正向这目标进发：「我们要踏实地往前走。我一直强调，我们要持续成长，在积分榜逐步上升。现在的排名其实给了我们动力，因为前方有明确的目标等着我们去追赶。我们也渴望杀入更高的名次，真正具备冲击联赛冠军的实力。」卡域克续指无法肯定一定可以实现，球队现时心知肚明，但会向这方向迈进。

赢维拉可以巩固第3位

曼联今场斗维拉，两队目前同得51分，如果前者取胜，可以进一步巩固第3位。

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