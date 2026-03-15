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英超│5人16岁入波 今季、02至03球季同样有2次 当年2大名将1人仲踢紧

足球世界
更新时间：14:16 2026-03-15 HKT
发布时间：14:16 2026-03-15 HKT

阿仙奴超新星麦斯杜文(Max Dowman)以16岁之龄入波，刷新英超最年轻入球纪录，但他并非今季首位入波的16岁球员，利物浦的安古莫夏(Rio Ngumoha)去年8月未满17岁亦曾士哥。事实上英超历来曾有5位16岁入波的球员，今季和2002至03球季都曾出现2次，当年两人已成一代名将，分别是朗尼(Wayne Rooney)和占士米拿(James Milner)，当中后者仲未挂靴，周六更在英超出场。

阿仙奴超新星麦斯杜文以16岁之龄入波，刷新英超最年轻入球纪录。路透社
阿仙奴超新星麦斯杜文以16岁之龄入波，刷新英超最年轻入球纪录。路透社
朗尼是英超史上首位以16岁之龄取得入球的球员。法新社
朗尼是英超史上首位以16岁之龄取得入球的球员。法新社
利物浦的安古莫夏去年8月未满17岁亦曾士哥。法新社
利物浦的安古莫夏去年8月未满17岁亦曾士哥。法新社

朗尼系首位在英超士哥的16岁球员

英超史上首位以16岁之龄取得入球的球员，就是朗尼。这位一代曼联和英格兰名将，于2002年10月19日主场对阿仙奴时，射入一记世界波率队主场赢2:1，当时他只有16岁360日。时隔仅2个月，第2位入波的16岁小将诞生，就是占士米拿，他在02年12月26日为列斯联出场时攻入1球，领军作客2:1击败新特兰，其年龄只有16岁356日。02至03球季一口气出现两位入波的16岁超新星，当中占士米拿直至今日仍在英超驰骋，周六以40岁高龄为白礼顿踢足90分钟，领军作客1:0赢新特兰。

占士米拿16岁时在02年12月26日为列斯联出场时攻入1球。路透社
占士米拿16岁时在02年12月26日为列斯联出场时攻入1球。路透社

占士米拿第2位 周六仍在英超踢足全场

而第3位于英超录得入球的16岁新星，就是爱华顿的禾根(James Vaughan)。2005年4月10日他首次为爱华顿一队出场就取得入球，助球队主场4:0大胜水晶宫，并以16岁270日之龄打破占士的最年轻纪录。第4位相隔20年才出现，是利物浦的安古莫夏，他在去年8月25日作客3:2击败纽卡素一仗中，以16岁361日取得首个英超入球。

爱华顿16岁新星禾根在2005年4月10日首次出场就取得入球。美联社
爱华顿16岁新星禾根在2005年4月10日首次出场就取得入球。美联社

今季两位16岁小将有入波

如今麦斯杜文成为第5位，周六主场2:0赢爱华顿时于补时阶段建功，以16岁73日之龄成为英超史上最年轻入球球员。

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