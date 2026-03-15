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英超│16岁杜文破纪录 社媒发文：永记这一夜﹗ 获敌对名宿大赞似美斯

足球世界
更新时间：12:53 2026-03-15 HKT
发布时间：12:53 2026-03-15 HKT

周六英超的所有焦点，被阿仙奴锋线超新星麦斯杜文占据，他为球队攻入奠胜入球领军主场2:0赢爱华顿，亦以16岁73日之龄打破英超最年轻入球纪录。枪手主教练阿迪达、队友赛后纷纷称赞他，就连敌对球会车路士一代队长泰利都赞不绝口，直言他似美斯能轻盈扭过对手，而杜文亦在社交媒体发文指会铭记这历史一夜。

阿仙奴锋线超新星麦斯杜文领军主场2:0赢爱华顿。路透社
阿仙奴锋线超新星麦斯杜文领军主场2:0赢爱华顿。路透社

杜文后备上阵改变战局

阿仙奴今场迟迟未能打破僵局，主帅阿迪达于74分钟用最后的换人名额，一口气派麦斯杜文和轩卡派尔上阵。杜文就成为改变战局的人，他先在89分钟右路发难传中，爱华顿门将比克福特出迎打手槌落空，皮球越过后者再弹中轩卡派尔的脚径，并反弹到门前，中锋约基利斯轻松射入。到补时7分钟，拖肥糖获得角球机会，门将比克福特弃关出迎上前助攻力图平反败局，但枪手球员成功解围，麦斯杜文抢到皮球后，再以技术和速度摆脱两位爱华顿守将，由半场将飞球带到爱华顿禁区再射入，成为赢波功臣。

阿仙奴周六英超主场2:0赢爱华顿。法新社
阿仙奴周六英超主场2:0赢爱华顿。法新社
阿仙奴周六英超主场对爱华顿，最终赢2:0。路透社
阿仙奴周六英超主场对爱华顿，最终赢2:0。路透社
阿仙奴周六英超主场对爱华顿，最终赢2:0。路透社
阿仙奴周六英超主场对爱华顿，最终赢2:0。路透社

打破禾根保持了21年的英超最年轻入球纪录

此子以16岁73日之龄，成为英超历来最年轻入球球员，打破前爱华顿前锋禾根于2005年4月10日创下的旧纪录，后者当时以16岁271日之龄攻破水晶宫大门，首次为拖肥糖一队出场就有士哥。打破尘封了接近21年的纪录，杜文当然兴奋不己，赛后在社交媒体上载自己在比赛的图辑，并发文：「我将永远铭记这一夜。」

杜文成英超历来最年轻入球球员，打破前爱华顿前锋禾的旧纪录。路透社
杜文成英超历来最年轻入球球员，打破前爱华顿前锋禾的旧纪录。路透社

阿迪达：大家多年后都会记得今场比赛﹗

主帅阿迪达亦指球迷亦会记得这一晚：「我相信在很多年后，球迷都会记得今天来到酋长球场，亲眼目睹一个16岁的孩子在中场附近拿球，然后一路狂奔破网得分。」阿帅续指16岁的他改变了比赛，不止是入球，每个加速的动作和决定，都令人难以置信，但同时指大家都不意外，「我每天都看到他有这样的表现，他不会被任何场合、对手或任何情况影响。」

泰利指似美斯轻盈过人

而枪手敌对球会车路士的一代队长泰利，亦对杜文赞不绝口，指他与阿根廷球王美斯相似：「杜文才16岁，简直不可思议。大约一年前我看过他对车路士的比赛，说实话除了美斯外，我没见过能有人这样轻盈地扭过对手。」泰利续指杜文是真正的天才，会在阿仙奴和英格兰的未来，扮演重要角色。

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