英超│两次被莫耶斯阻捧杯大计 阿迪达终复仇赢波

阿迪达带领阿仙奴在周六英超主场对由莫耶斯率领的爱华顿，千辛万苦到89分钟才打破僵局，最终赢2:0。而阿迪达可说是复仇成功，皆因他在2022至23，以及23至24球季，都被当时莫耶斯带领的韦斯咸逼到失分，捧杯计划失败，如今赢莫帅将领先优势扩大至9分，终于越过这个心魔。

阿仙奴周六英超主场对爱华顿，最终赢2:0。路透社

阿仙奴周六英超主场对爱华顿，最终赢2:0。路透社

阿仙奴周六英超主场对爱华顿，最终赢2:0。路透社

前季、大前季被莫耶斯破坏捧杯大计

2022至23球季，阿仙奴于第24至29轮连赢6场，领放到最后直路，30轮作客2:2和利物浦，战果虽不理想但可以接受，之后第31轮就造访莫耶斯带领的韦斯咸。该仗枪手于开赛10分钟领先2球的情况下，最终被逼和2:2，连续2轮失分令战将的信心全面崩溃，之后2轮再失分得1和1负，最终被曼城后来居上夺冠。之后一季，阿仙奴带著榜首优势进入圣诞新年快车赛期，首仗作客1:1赛和利物浦后，快车第2仗就主场对仍由莫耶斯率领的韦斯咸。阿迪达再次望而回，球队在下半场连失两球输0:2，紧接再不敌富咸，就算之后打出一段9轮全胜的走势，仍然以2分之差屈局曼城之下仅得亚军。

打破心魔击败莫耶斯 指爱华顿真系好难踢

今仗枪手原本一直未能攻破爱华顿大门，幸好最终于89和补时7分钟连入两球，惊险赢2:0，阿迪达终算在争冠旅途中战胜莫耶斯这个心魔。阿帅赛后喜言：「比赛以一种我们所有人都始料不及的方式收尾，这是我们在酋长球场共同经历过的最美好瞬间之一。」同时他指爱华顿的确是一支优秀的球队，莫耶斯执教水准极高，反击具威力，防线非常难击破，幸好够冷静才能取得致胜入球。