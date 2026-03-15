西甲｜艾达古拿68米笠射破网平西甲纪录 皇家马德里4：1艾尔切

皇家马德里今晨于西甲主场迎战艾尔切，有艾达古拿在己队后场，射入一记载入史册的超过半场笠射，以4：1大胜。古拿这球离门68米破网，平西甲最远距离入球纪录。

皇马大胜艾尔切。美联社

古拿轰入金球。美联社

皇马暂时1分落后巴塞，但踢多场。美联社

皇马刚在周中欧联以3：0大胜曼城，但今仗开局节奏较慢，到39分钟才打破僵局。华维迪主射罚球被挡出不远，鲁迪加补中，助球队领先1：0。5分钟后，华维迪在禁区边，左脚一扣，右脚烫射直飞死角，这是他近3场的第5个入球，助皇马以2：0领先返回更衣室。

落后巴塞1分但踢多场

66分钟，皇马18岁小将丹尼尔耶尼斯于右路用左脚传中，无人看管的甸恩晓臣头槌破网。虽然艾尔切末段虽凭皇马的文纽安祖摆乌龙破蛋，但全场高潮出现在比赛尾声。艾达古拿己方后场观察到艾尔切门将迪度奴企出禁区外，随即施展一记超远距离笠射破网，助皇马锁定4：1胜局。皇马赛后以21胜3和4负得66分续排次席，落后榜首的巴塞1分兼踢多场；巴塞将于今晚迎战西维尔。艾尔切则联赛11场不胜，以26分续排第17位，但因踢多一场，有机会被马略卡爬头。