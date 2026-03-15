Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜艾达古拿68米笠射破网平西甲纪录 皇家马德里4：1艾尔切

足球世界
更新时间：07:43 2026-03-15 HKT
发布时间：07:43 2026-03-15 HKT

皇家马德里今晨于西甲主场迎战艾尔切，有艾达古拿在己队后场，射入一记载入史册的超过半场笠射，以4：1大胜。古拿这球离门68米破网，平西甲最远距离入球纪录。

皇马大胜艾尔切。美联社
皇马大胜艾尔切。美联社
古拿轰入金球。美联社
古拿轰入金球。美联社
皇马暂时1分落后巴塞，但踢多场。美联社
皇马暂时1分落后巴塞，但踢多场。美联社

皇马刚在周中欧联以3：0大胜曼城，但今仗开局节奏较慢，到39分钟才打破僵局。华维迪主射罚球被挡出不远，鲁迪加补中，助球队领先1：0。5分钟后，华维迪在禁区边，左脚一扣，右脚烫射直飞死角，这是他近3场的第5个入球，助皇马以2：0领先返回更衣室。

落后巴塞1分但踢多场

66分钟，皇马18岁小将丹尼尔耶尼斯于右路用左脚传中，无人看管的甸恩晓臣头槌破网。虽然艾尔切末段虽凭皇马的文纽安祖摆乌龙破蛋，但全场高潮出现在比赛尾声。艾达古拿己方后场观察到艾尔切门将迪度奴企出禁区外，随即施展一记超远距离笠射破网，助皇马锁定4：1胜局。皇马赛后以21胜3和4负得66分续排次席，落后榜首的巴塞1分兼踢多场；巴塞将于今晚迎战西维尔。艾尔切则联赛11场不胜，以26分续排第17位，但因踢多一场，有机会被马略卡爬头。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
17小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
21小时前
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
02:53
伊朗局势｜革命卫队指挥官提结束战争2条件：收回所有损失、美国离开波斯湾｜持续更新
即时国际
2小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产
02:40
津中老师患癌 太太众筹违法否？大律师：道德上应先变卖家产 教育局称重视操守 校方正跟进
社会
13小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
12小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
22小时前
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
海外置业
17小时前
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
14小时前
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
01:54
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
影视圈
17小时前