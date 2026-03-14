学界足球精英赛｜男拔挫圣若瑟第6度封王 张翺云膺MVP为学界作结感梦幻

「三哥全港学界足球精英赛2025-2026」周六在启德青年运动场上演最终战，最终拔萃男书院以2:1击败圣若瑟书院，第6度夺精英赛冠军，而前锋张翺云（Owen)亦获颁今届最有价值球员，他坦言以这样的结果作结感到很梦幻。

张翺云︰为学界生涯划上完美句号

而今场贡献了1入球1助攻的张翺云荣获今届最有价值球员，Owen坦言今次作为最后一年出战精英赛，能够夺冠和获最有价值球员作结感觉很梦幻：「好梦幻啦，我头𠮶3年啦，都系一个细仔同埋唔算系一个好主力嘅球员啦。今年作为主力球员可以帮到球队啦，即系每年我都有得入波啦，但系呢个系最完美嘅结局冇留遗憾。」

男拔上半场多次未能把握机会破网，被问到球队有没有因此陷入混乱时，Owen则表示并没有，球队也只是按平常的部署踢，也踢出应有的水准最后也入回2球，而他个人在上半场也错失了一些机会，提到如何调整时Owen说：「我同自己讲话，即系我未入波但系feel到今场系机会，即系已经两球突破啦，系临屘一脚啫，只要我继续踢落去就有，同埋你唔俾啲信心自己，边个俾信心自己，就系咁同自己讲要有信心。」他也坦言从没想到会以头槌开记录，并笑指：「你睇我身形都知啦。」对于未来，Owen表示会专注在本地升学，但也希望能够成为一名全职球员。

记者/摄影：魏国谦