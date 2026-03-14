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英超│拿玻里将触发买断条款 总价5000万欧罗买断海伦 曼联有钱提早规划重建

足球世界
更新时间：15:13 2026-03-14 HKT
发布时间：15:13 2026-03-14 HKT

意甲拿玻里据报将启动借将海伦(Rasmus Hojlund)的买断条款，向曼联支付4400万欧罗买断这名丹麦前锋，连同600万欧罗的借用费，总金额达到5000万欧罗。而红魔确保得到这笔资金后，可以提早展开重建中场的工作，目标与曼城拗手瓜签下诺定咸森林的英格兰国脚中场艾利诺安达臣。

拿玻里将以4400万欧罗买断海伦

海伦今季重返意甲加盟拿玻里后，踢出之前于阿特兰大的高水准表现，35场各赛事收录13球4助攻，成为球队的首席射手。意大利转会专家罗马诺表示，拿玻里对这名23岁丹麦中锋非常满意，已决定启动其借用合约内的买断条款，正式签入他，买断费据报为4400万欧罗，加上去年夏天已支付的600万欧罗租借费，总数为5000万欧罗，比起红魔于2023年夏天支付的7400万欧罗买入价，帐面蚀2400万欧罗。

拿玻里体育总监确认任何情况都买断

在曼联和拿玻里的借用合约中，有拿玻里如取得来季欧联参赛资格，会方一定要买断的条款，但拿玻里体育总监文拿早前受访时曾表示，就算球队未能跻身前4位，都会四断海伦：「毫无疑问，海伦都会留在拿玻里。我们和曼联的合约中有项条款，如果球队获得下季欧联资格，就必须买断他。但即使不满足这个条件，他也在我们的计划中。」拿玻里在尚余10轮下，目前于意甲排第3位。

曼联确保资金 提早收购安达臣

在确认这笔转会费肯定到手后，曼联可以提早展开重组中场的工作，为来季如重返欧联做好准备。红魔目前于英超排第3位，有望时隔3年再战欧联。而球会已决定在今夏转会市场重组中场线，目标引入至少3名新兵，头号目标就是效力诺定咸森林的英格兰国脚中场艾利诺安达臣，预计转会费达高1亿镑，还需要面对曼城的竞争，如今确保得到海伦的转会费收入，就可以提早与森林接洽敲定交易。

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