2026世界杯｜伊朗强硬回应特朗普警告 「应退出的是美国！」
更新时间：18:37 2026-03-13 HKT
发布时间：18:37 2026-03-13 HKT
2026年世界杯正笼罩在浓厚的政治阴霾之下。美国总统特朗普（Donald Trump）警告伊朗「为了自身安全」应远离世界杯后，伊朗国家足球队作出强硬回应，反指美国作为东道主，连参赛球队的安全都无法保障，真正应该退出的是美国自己。这场由美伊冲突引发的风波，令即将在不足100天后揭幕的世界杯陷入前所未有的危机。
美伊冲突升级 世界杯前景堪忧
这场风波的导火线，源于两星期前，世界杯东道主之一的美国与以色列，对伊朗进行了联合导弹袭击，导致伊朗最高领袖身亡，引发了血腥冲突。伊朗体育部长随即在周三宣布，「在任何情况下」，伊朗都不可能参加本届世界杯。
特朗普「欢迎」变「警告」
尽管国际足协（FIFA）主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）坚称，特朗普会「欢迎」伊朗参赛，但特朗普本人却在其社交平台Truth Social上发文，口风大变。他写道：「伊朗国家足球队在世界杯是受欢迎的，但为了他们自己的生命和安全，我真的不认为他们在那里是恰当的。」这番言论，无疑是向伊朗发出赤裸裸的警告。
伊朗反击：FIFA才是主办方 无人能将我们踢走
面对特朗普的警告，伊朗国家队发表声明，进行了强而有力的反击：「世界杯是一项历史性的国际盛事，其主办方是FIFA，而不是任何单一国家。」声明中强调，「伊朗国家队是凭借实力，通过一连串的胜利，成为首批晋级这项盛事的球队之一。当然，没有人能将伊朗国家队从世界杯中踢走。」
声明更将矛头直指美国，措辞严厉地指出：「相反，应该被剔除的，是那个仅仅挂著『东道主』头衔，却没有能力确保参赛球队安全的国家。」伊朗的强硬立场，预示著这场围绕世界杯的政治角力，短期内难以平息。随著开幕日临近，国际足协将如何化解这场危机，全球球迷拭目以待。
