英超｜维拉中场杜格拉斯雷斯与「世界最性感球员」分手后 挞著兵工厂名宿19岁女儿

阿士东维拉中场杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）在情场上觅得新对象，与被誉为「世界最性感女足球员」的莉文（Alisha Lehmann）分手后，近日高调公开与巴西名宿、前阿仙奴球星伊度（Edu Gaspar）的19岁女儿杜达(Duda Gaspar)的恋情。

杜格拉斯雷斯新女友年仅19岁

现年27岁的李斯特城女足球员莉文，在今年一月已率先在社交媒体上「认爱」，公开她与半职业足球员兼真人骚《Love Island》明星Montel McKenzie的新恋情。而她交往四年的前男友杜格拉斯雷斯亦不甘示弱，在周二凌晨「反击」，与其新女友、现年19岁的巴西模特儿兼网红杜达一同在Instagram上「放闪」，正式公开关系。

IG公开新恋情

杜达在社交媒体上发布了一张与杜格拉斯雷斯的亲密自拍照，并配文写道：「你是我最大的肯定。」，流露出热恋中的甜蜜。杜格拉斯雷斯亦在自己的帐户上分享了同一张在酒吧拍摄的照片，并向新女友许下承诺：「让你快乐将是我的首要任务。」

新欢父亲为阿仙奴名宿伊度

值得一提的是，杜达的父亲正是前巴西国脚、阿仙奴名宿伊度。伊度去年七月被任命为诺定咸森林的全球足球总监，而杜格拉斯雷斯在本赛季上半段，曾被外借至森林效力六个月，正是在伊度的麾下。这段经历，相信为他与杜达的恋情埋下了伏线。