欧霸｜屈坚斯一箭定江山 维拉作客1：0 险胜里尔

阿士东维拉在周四的欧霸杯16强首回合中，凭当家射手奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）下半场的头槌建功，作客以1：0险胜里尔。这场胜利不仅结束了维拉各项赛事4场不胜的颓势，更让艾马利（Unai Emery）的球队占据晋级的先机。

上半场双方表现乏善可陈，比赛陷入僵局，最具威胁的攻势仅有主队老将基奥特（Olivier Giroud）的一次门前头槌擦柱而出。维拉在首45分钟甚至没有录得任何中目标射门，直到比赛进入下半场才迎来转机。

战至62分钟，维拉终于把握住全场第一次中目标机会。贝安迪亚（Emiliano Buendia）头槌二传，屈坚斯突破越位，在失去平衡前顺势一顶，顶出靓弧线，并越过里尔门将奥沙（Berke Özer）头顶入网。领先后的维拉士气大振，继续向主队狂攻，先有阿马度奥拿拿（Amadou Onana）远射中柱，屈坚斯及后亦有一次单刀机会，奈何二人都未能把握。

最终维拉保住1：0 的领先优势到完场。两军将于下周四再战，若维拉晋级，他们在8强的对手将是意甲的博洛尼亚或罗马。