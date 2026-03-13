Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜屈坚斯一箭定江山 维拉作客1：0 险胜里尔

足球世界
更新时间：06:34 2026-03-13 HKT
发布时间：06:34 2026-03-13 HKT

阿士东维拉在周四的欧霸杯16强首回合中，凭当家射手奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）下半场的头槌建功，作客以1：0险胜里尔。这场胜利不仅结束了维拉各项赛事4场不胜的颓势，更让艾马利（Unai Emery）的球队占据晋级的先机。

上半场双方表现乏善可陈，比赛陷入僵局，最具威胁的攻势仅有主队老将基奥特（Olivier Giroud）的一次门前头槌擦柱而出。维拉在首45分钟甚至没有录得任何中目标射门，直到比赛进入下半场才迎来转机。

屈坚斯一箭定江山。美联社
屈坚斯一箭定江山。美联社
屈坚斯比赛中有单刀机会，惟未能把握。美联社
屈坚斯比赛中有单刀机会，惟未能把握。美联社
阿士东维拉终止4场不胜。美联社
阿士东维拉终止4场不胜。美联社

维拉4场不胜告终

战至62分钟，维拉终于把握住全场第一次中目标机会。贝安迪亚（Emiliano Buendia）头槌二传，屈坚斯突破越位，在失去平衡前顺势一顶，顶出靓弧线，并越过里尔门将奥沙（Berke Özer）头顶入网。领先后的维拉士气大振，继续向主队狂攻，先有阿马度奥拿拿（Amadou Onana）远射中柱，屈坚斯及后亦有一次单刀机会，奈何二人都未能把握。

最终维拉保住1：0 的领先优势到完场。两军将于下周四再战，若维拉晋级，他们在8强的对手将是意甲的博洛尼亚或罗马。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
2小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
15小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
17小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
22小时前
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
影视圈
10小时前