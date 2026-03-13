Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯｜特朗普指伊朗参赛「不合适」 伊朗忧球员安全受威胁

足球世界
更新时间：05:15 2026-03-13 HKT
发布时间：05:15 2026-03-13 HKT

随着2026年世界杯临近，美伊紧张局势让体育赛事蒙上阴影。美国总统特朗普（Donald Trump）周四在社交媒体表示，虽然「欢迎」伊朗国家队参加世界杯，但考虑到球员的「生命安全」，目前让他们参赛并「不合适」。此前，伊朗体育部长早前已明确表示，在当前局势下，伊朗将不会参赛。

本届世界杯由美、加、墨三国合办，伊朗原定于6月15日起在洛杉矶及西雅图分别对战纽西兰、比利时及埃及。然而，自美国与以色列对伊朗发动军事行动，导致其最高领导人哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡后，伊朗随即以导弹报复，双方关系降至冰点。

特朗普指伊朗并不适合出战今届世界杯决赛周。美联社
若伊朗缺席今届世界杯决赛周，对球会来说将会是重大损失。法新社
伊朗女子国家队日前出战女子亚洲国家杯。法新社
FIFA候补名额成焦点

伊朗体育部长多尼亚马利（Ahmad Donyamali）周二接受访问时强硬表示：「鉴于这个腐败政府刺杀了我们的领袖，我们在任何情况下都没有合适条件参加世界杯。我们的孩子（球员）并不安全。」尽管国际足协（FIFA）主席恩芬天奴曾转述特朗普「欢迎竞赛」的说法，但特朗普周四在Truth Social的发文显然转向保守，强调安全考量高于一切，认为伊朗并不适合参与今届世界杯决赛周。

若这支连续四届入围决赛周的中东劲旅最终选择退出，FIFA将有权决定替补球队。目前尚不清楚哪支球队会获邀作替补。现时距离世界杯决赛周开赛仅剩三个月，这场政治风波无疑为世界杯增添了巨大变数。

