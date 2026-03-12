2026世界杯｜伊朗退出世界杯谁人顶上 中国有无份?

由美国、加拿大和墨西哥合办的2026世界杯尚余92日便要开幕，因应近日美国与以色列向伊朗发动战争，有报导指伊朗方面决定不出席应届世界杯，外界关注到伊朗的参赛席位会如何处理，若根据世界杯外围赛成绩，伊拉克和阿联酋有机会顶上伊朗的空缺，若根据世界排名，便应该由卡塔尔代替伊朗出战；两种情况下国足都应该无份。

伊朗退出空缺谁属有两说法

伊朗于世界杯亚洲区外围赛以A组首名直接出线世界杯决赛周，被编入G组，同组对手包括比利时、埃及和纽西兰。惟因应近日美国与以色列向伊朗发动战争，虽然美国总统特朗普早前曾公开表示欢迎伊朗国家队到美国出战世界杯，但伊朗体育部长多尼亚马利周三表示，在当前情况下，伊朗国家足球队「无论如何都不会」参加2026年世界杯。若伊朗真的退出今届世界杯，其席位由谁来填补被受关注。由于伊朗是亚洲区代表，若其退出席位自然会落回亚洲。目前外间流传伊朗席位有机会给与世界杯亚洲区外围赛中未能出线而成绩最好的球队，又或亚洲排名最高而又未能出线的球队。

世界杯外围赛成绩伊拉克、阿联酋最大机会

以世界杯亚洲区外围赛成绩计算，伊拉克于亚洲区外围赛附加赛中击败阿联酋，出线跨洲附加赛，将要与中北美洲代表苏里南或玻利维亚争夺一个决赛周席位。假若伊拉克最终落败，他们便成为亚洲区外围赛未能出线而成绩最好球队，理应可代指伊朗出战决赛周。相反，若伊拉克于跨洲附加赛胜出晋身决赛周，于亚洲区附加赛落败的阿联酋便成为外围赛最好成绩而未能出线球队，应可补上伊朗的空缺。

计算世界排名卡塔尔最有机会

若以世界排名去计算，目前世界排名最高而有未能晋身世界杯决赛周的亚洲球队是排56的卡塔尔，应该由他们代替伊朗出战决赛周。根据两个说法，伊朗的空决只有伊拉克、阿联酋和卡塔尔三队有机会夺得，而于世杯外亚洲区第三圈C组排第5的中国，没有可能替补伊朗出战决赛周。