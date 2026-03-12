Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜哥迪奥拿否认排阵失误 拒绝认输下周主场全力反扑

足球世界
曼城在欧联16强首回合赛事中，作客班拿贝球场以0:3惨负皇家马德里，晋级形势岌岌可危。领队哥迪奥拿赛后承认这是一个「糟糕的结果」，但他拒绝认输，强调球队会在下周回到主场势必全力反扑。

哥帅：落后3球好过4球

面对皇马中场费达历高·华维迪（Federico Valverde）连中三元的帽子戏法，曼城防线显得束手无策。若非门将基安卢基·当拿隆马（Gianluigi Donnarumma）在下半场扑出云尼斯奥斯（Vinicius Jr）的十二码，曼城落后至四球处境可能会更加艰难。哥迪奥拿在赛后表示：「我想0:3总比0:4好。这是一个糟糕的结果，我们无法否认。我们难以控制攻守转换。第一个失球的防守做得不好。所以是的，这是一个困难的结果。」尽管首回合落后三球，哥迪奥拿仍对次回合抱有希望，他说：「现在我们将前往伦敦对阵韦斯咸，然后下周在我们的球迷面前，我们会再尝试。」哥帅亦否认了自己在正选阵容中派出杜古（Jeremy Doku）、萨维尼奥（Savinho）和安东尼·施美奥（Antoine Semenyo）三名翼锋是战术上的失误，并对球队创造出机会感到一丝安慰。

贝拿度施华承认前景黑暗

曼城队长贝拿度施华（Bernardo Silva）则坦言，球队未能取得作客入球，令晋级前景变得「非常黑暗」。他指出：「球队未能控制好情绪，在失掉第一球后便失去了对比赛的控制。我们会从这场失利中学习，并在下周的比赛中抱著仍有机会的心态去战斗。」下周二，曼城将回到主场迎战皇马，届时他们需要克服三球的落后劣势，并面对可能伤愈复出的皇马球星麦巴比（Kylian Mbappe），任务可谓极其艰巨。

